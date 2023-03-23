馬國女大生案 二審再判死為這理由：再犯率5成、無矯治可能

高雄29歲男子梁育誌2020年擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，將鍾女性侵殺害後棄屍，橋頭地院審理後，認為梁手段兇殘，再犯率超過5成，依強制性交而故意殺人罪判處死刑，褫奪公權終身，高雄高分院今宣判，仍維持死刑，褫奪公權終身。

二審合議庭認為，一審法官認定梁是性侵完後再勒斃鍾女，但卷證資料無法釐清勒斃鍾女的時間點，因此勒頸時序與一審認定不同，梁犯強制性交殺人、強盜性交殺人，經想像競合後，從一重罪論，以強制性交殺人罪量刑。

合議庭認定，梁在當年9月曾涉嫌性侵另名女大生失敗，卻仍精進犯罪手法，繼續尋找落單女生犯案，屬於預謀且有計畫犯罪，且審判至今仍否認有殺意，避重就輕未見真摯悔意，且經二次鑑定後，梁再犯率都屬「高危險」，難有矯治教化、降低再犯復歸可能性期待，應屬「最嚴重犯罪」，量處死刑符合罪責相當。

2020年9月30日，梁育誌就曾在長榮大學附近台鐵高架橋下，鎖定一名落單女子下手，經女方奮力掙扎反抗及呼救，才鬆手立刻駕車逃離現場。

事隔不到1個月，就讀長榮大學的鍾女，當天晚間沿台鐵高架橋返回宿舍，當時在現場埋伏的梁育誌見鍾女落單，隨即上前將鍾女擄走，強行壓制性侵，在長達70分鐘的綑綁性侵過程中，用繩圈勒死鍾女。