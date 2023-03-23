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不忍了！警署長黃明昭將告吳子嘉：若涉足八八會館就辭職

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

名嘴吳子嘉22日在風傳媒「下班瀚你聊」網路節目，表示警政署長黃明昭沒有擔任署長一職前，曾涉足八八會館，警政署今早聲明，署長黃明昭嚴正駁斥，絕對沒有去過八八會館，更表示如果去過八八會館，將辭去警政署長一職，對毫無證據的不實指控，將依法提出告訴，以捍衛個人清譽及整體警察形象。

黃明昭表示，警政署對涉入八八會館招待所接受不當飲宴官警，秉持毋枉毋縱精神，經調查事證明確者，都已懲處或調職，疑涉不法部分，報請檢察機關深入查處，黃明昭說他若曾涉足八八會館，豈敢嚴正查辦。

黃明昭強調，吳子嘉的不實指控，嚴重損及個人名譽及形象，對他毫無證據、誇大不實、譁眾取寵且不負責任言論，表示強烈譴責，並呼籲儘速公布照片或影片，接受公眾檢驗。

黃明昭表示，時事評論者要秉持證據及良心發言，吳子嘉以破壞他人名譽作為提升節目流量的手段，應負起社會責任及法律責任。

警政署長黃明昭駁斥名嘴吳子嘉聲稱他曾涉足八八會館說法，表示若曾涉足將辭去署長職務，並將對吳子嘉提告。圖/報社資料照片
警政署長黃明昭駁斥名嘴吳子嘉聲稱他曾涉足八八會館說法，表示若曾涉足將辭去署長職務，並將對吳子嘉提告。圖/報社資料照片

黃明昭 吳子嘉

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