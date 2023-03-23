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女遭姦殺棄屍凶嫌二審仍判死 母：梁育誌手段惡毒、殘忍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄29歲男子梁育誌2020年擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，將鍾女性侵殺害後棄屍，橋頭地院審理後，認為梁手段兇殘，再犯率超過5成，依強制性交而故意殺人罪判處死刑，褫奪公權終身，高雄高分院今宣判，仍維持死刑。人在馬來西亞，沒來台聆判的鍾女母親，得知上午判決結果，僅簡短傳訊媒體回復「謝謝關心，正義得以伸張。」

今高雄高分院採視訊宣判，在監的梁育誌視訊出庭，梁與入監前相比，身形差異不大，宣判前頭會四處搖晃，顯得有點坐立難安，今聽聞仍判死刑後，面無表情，隨機押返回監牢。

梁育誌涉嫌性侵殺害長榮鍾姓女生，一審判他死刑，全案上訴二審，鍾女父母跨海聲請「刑事訴訟參與」，今年1月12日、2月10日都從馬來西亞來台出庭。

鍾母在庭上句句血淚闡述女兒遭梁殺害、棄屍的經過，指梁育誌手段惡毒、殘忍，一度淚崩不能言語，含淚花了數分鐘才說完，還不時用手拍拭淚，並希望法官判死刑，還他們家屬公道。

二審審理期間，梁育誌一再稱他並不是故意殺害鍾女，辯護律師也針對二審委託做出的量刑鑑定報告，與檢方互有爭論，主張梁不是故意殺人，仍有教化可能，希望法官判梁免死，但梁在法庭上從沒向鍾女父母道歉。

鍾女父母來台出庭時，向法官懇求判處梁育誌死刑，句句帶著哽咽，仍未擺脫喪女之痛，語氣讓人鼻酸。今高雄高分院宣判，合議庭審理後，依強盜性交殺人罪，判處梁育誌死刑，褫奪公權終身。

鍾姓馬國女大生來台就讀長榮大學，卻遭凶手梁育誌殘忍殺害、性侵，父（右）、母（中）跨海聲請訴訟參與，今年1月、2月來台出庭，當庭淚崩盼法官判梁死刑。本報資料照片
鍾姓馬國女大生來台就讀長榮大學，卻遭凶手梁育誌殘忍殺害、性侵，父（右）、母（中）跨海聲請訴訟參與，今年1月、2月來台出庭，當庭淚崩盼法官判梁死刑。本報資料照片

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