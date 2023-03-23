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馬國女大生遭強擄姦殺父母淚灑法庭 凶嫌二審仍判死刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄29歲男子梁育誌2020年擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，將鍾女性侵殺害後棄屍，橋頭地院審理後，認為梁手段兇殘，再犯率超過5成，依強制性交而故意殺人罪判處死刑，褫奪公權終身，高雄高分院今宣判，仍維持死刑。

梁育誌涉嫌性侵殺害長榮鍾姓女生，一審判他死刑，全案上訴二審，鍾女父母跨海聲請「刑事訴訟參與」，今年1月12日、2月10日都從馬來西亞來台出庭。

二審審理期間，梁育誌一再稱他並不是故意殺害鍾女，辯護律師也針對二審委託做出的量刑鑑定報告，與檢方互有爭論，主張梁不是故意殺人，仍有教化可能，希望法官判梁免死。但梁在法庭上從沒向鍾女父母道歉。

鍾女父母來台出庭時，向法官懇求判處梁育誌死刑，句句帶著哽咽，仍未擺脫喪女之痛，語氣讓人鼻酸。

今高雄高分院宣判，合議庭審理後，依強盜性交殺人罪，判處梁育誌死刑，褫奪公權終身。高雄高分院預計稍後說明判決理由。

住高雄市阿蓮區的梁育誌家中排行老二，2012年曾陸續犯下6起女性內褲竊案；2020年9月30日，他開車到位於台南歸仁區性侵一名女學生未遂，之後又變本加厲，密集且長期間潛伏在當地高架橋下便道，預藏麻繩圈、望遠鏡等預謀犯案。

隔月的28日晚間8點多，他停車在橋下觀察現場狀況及挑選下手對象，看到準備返回宿舍的鍾姓女大學生，便尾隨在後、強行壓制性侵，在長達70分鐘的綑綁性侵過程中，用繩圈勒死鍾女。

隨後梁在現場抽了菸，把死者拖上車，在高雄、台南間繞行，還取走鍾女身上財物購物，以鍾女手機抵充加油費，於案發隔日下午3時棄屍阿蓮區大崗山路旁。

橋院發現梁育誌犯案前，曾上網學習犯案手法，屬預謀犯罪，另依據精神鑑定結果，梁屬性犯罪再犯率為最高的高危險等級，即使判處無期徒刑，但在假釋回歸社會後，他才50多歲，到時沒有父母管束、家庭羈絆，再犯性犯罪或暴力犯罪的機率仍超過5成，因此處以死刑。

梁育誌前年10月犯下強擄馬來西亞鍾姓女大生，以繩索勒頸並性侵鍾女，死後還將鍾女棄屍山區。圖／本報資料照
梁育誌前年10月犯下強擄馬來西亞鍾姓女大生，以繩索勒頸並性侵鍾女，死後還將鍾女棄屍山區。圖／本報資料照
犯下強擄性侵台南長榮鍾姓女大生的男子梁育誌。圖／翻攝自PTT
犯下強擄性侵台南長榮鍾姓女大生的男子梁育誌。圖／翻攝自PTT

死刑

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