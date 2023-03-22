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法務部預定4月公布檢察人事 台南檢察長傳請辭
台南地檢署先後起訴爐碴案、正副議長賄選案，並持續偵辦88槍擊案、前經發局長陳凱凌涉貪案等案，主導的檢察長葉淑文卻突然在法務部4月公布新一波檢察人事前夕，傳出請辭消息，引發外界諸多揣測。對此傳聞南檢不願回應。
台南地檢署檢察長葉淑文出身台南，台南女中、輔仁大學法律系、中正大學法研所碩士，司法官班31期結業，歷任高雄地檢署檢察官、屏東地檢署主任檢察官、高雄地檢署主任檢察官、花蓮高分檢檢察官、高雄高分檢檢察官，首長初派是屏東地檢署檢察長。
她於2020年3月調任台南地檢署檢察長，回到台南家鄉服務，據調查，2019年1月派任屏東地檢署檢察長，2020年3月調升台南地檢署檢察長，已擔任一審檢察長任職滿4年。
然而，疫情期間，台中地檢署檢察官洪佳業在檢察官內部網站「檢察官論壇」PO文，質疑台南地檢署檢察長葉淑文不負責第一線相驗案件，卻施打疫苗，引發討論。葉淑文為此自請調查，以證明清白。
自去年底起，南檢偵辦接二連三的重大弊案，包括爐碴案、正副議長賄選案偵結，再加上88槍擊案、前經發局長陳凱凌涉貪案，乃至於台南的光電弊案遲未有所重大突破，外界壓力接踵而至，檢調專案小組持續向上追查的同時，即有媒體報導，傳出在正副議長賄選案起訴後不久，葉淑文已私下向法務部長蔡清祥表達不願再留任台南地檢署檢察長一職。
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