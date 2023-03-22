法務部預定4月公布檢察人事 台南檢察長傳請辭

台南地檢署先後起訴爐碴案、正副議長賄選案，並持續偵辦88槍擊案、前經發局長陳凱凌涉貪案等案，主導的檢察長葉淑文卻突然在法務部4月公布新一波檢察人事前夕，傳出請辭消息，引發外界諸多揣測。對此傳聞南檢不願回應。

台南地檢署檢察長葉淑文出身台南，台南女中、輔仁大學法律系、中正大學法研所碩士，司法官班31期結業，歷任高雄地檢署檢察官、屏東地檢署主任檢察官、高雄地檢署主任檢察官、花蓮高分檢檢察官、高雄高分檢檢察官，首長初派是屏東地檢署檢察長。

她於2020年3月調任台南地檢署檢察長，回到台南家鄉服務，據調查，2019年1月派任屏東地檢署檢察長，2020年3月調升台南地檢署檢察長，已擔任一審檢察長任職滿4年。

然而，疫情期間，台中地檢署檢察官洪佳業在檢察官內部網站「檢察官論壇」PO文，質疑台南地檢署檢察長葉淑文不負責第一線相驗案件，卻施打疫苗，引發討論。葉淑文為此自請調查，以證明清白。