彰化紙容器大廠漏繳處理費、逃漏稅1億多 遭查獲要補3億

彰化縣大村鄉某紙容器大廠涉嫌短漏申報營業量，以少繳回收清除處理費1億2514多萬元，也因此逃漏稅4409萬元被查獲，需補繳及罰鍰共3億1916萬元，該公司已繳納1億多元，餘額繼續分期繳回中，因此彰化地檢署將賴姓負責人兄妹緩起訴3年，不過2人分別需再支付給公庫150萬元、100萬元。

彰化地檢署會同員林警分局與財政部中區國稅局、環保署等單位調查發現，大村鄉某生產紙容器、免洗餐具的大廠本應依廢清法規定據實申報營業量，並依照營業量繳納回收清除處理費，但該公司卻從2019年8月到2021年6月短漏申報1億2514萬元。

因短報營業量，造成逃漏營業稅3499多萬元及營利事業所得稅910萬元，因此除需繳回逃漏稅，還得被罰鍰，共需繳回及裁罰6887萬元；而應繳回的回收清除處理費及罰鍰共2億5029多萬元。