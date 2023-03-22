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彰化紙容器大廠漏繳處理費、逃漏稅1億多 遭查獲要補3億

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣大村鄉某紙容器大廠涉嫌短漏申報營業量，以少繳回收清除處理費1億2514多萬元，也因此逃漏稅4409萬元被查獲，需補繳及罰鍰共3億1916萬元，該公司已繳納1億多元，餘額繼續分期繳回中，因此彰化地檢署將賴姓負責人兄妹緩起訴3年，不過2人分別需再支付給公庫150萬元、100萬元。

彰化地檢署會同員林警分局與財政部中區國稅局、環保署等單位調查發現，大村鄉某生產紙容器、免洗餐具的大廠本應依廢清法規定據實申報營業量，並依照營業量繳納回收清除處理費，但該公司卻從2019年8月到2021年6月短漏申報1億2514萬元。

因短報營業量，造成逃漏營業稅3499多萬元及營利事業所得稅910萬元，因此除需繳回逃漏稅，還得被罰鍰，共需繳回及裁罰6887萬元；而應繳回的回收清除處理費及罰鍰共2億5029多萬元。

該公司已繳清逃漏稅及罰鍰6687萬元，至於回收清除處理費及罰鍰2億5029多萬元，已達成分期繳納協議，目前已繳4511萬元，因此檢方將79歲賴姓負責人及擔任財務主管的妹妹緩刑3年，不過2人需再分別支付給公庫150萬元、100萬元，提撥補助公益團體。

彰化地檢署會同國稅局、保署等單位查獲 大村鄉某紙容器大廠涉嫌短漏申報營業量，以少繳回收清除處理費1億2514多萬元，也因此逃漏稅4409萬元被查獲，需補繳及罰鍰共3億1916萬元。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署會同國稅局、保署等單位查獲 大村鄉某紙容器大廠涉嫌短漏申報營業量，以少繳回收清除處理費1億2514多萬元，也因此逃漏稅4409萬元被查獲，需補繳及罰鍰共3億1916萬元。記者林宛諭／攝影

逃漏稅 餐具

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