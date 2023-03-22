桃園45甲農田廢液汙染惹民怨 警抓3嫌市府火速防汙查處

桃園市大溪區中庄毗鄰國3下方的中庄排水溝，前天發現遭不肖人士偷倒排放不明廢溶劑及酸混廢液，汙染1期稻作農田約45公頃，嗆辣夾雜酸臭味，居民呼吸難受反彈，市府環保局設攔油索及吸油棉防汙染擴大，警方昨夜逮捕吳嫌3人，市議員陳治文今天下午會勘決定加速清除汙染源，汙染檢測報告1周內出爐和依法查處。

陳治文接獲居民反應，國3下方中庄排水溝遭不明廢溶劑汙染，她會同大溪瑞興里長林瑞興查看，發現排水溝汙染和死魚翻白，濃濃嗆鼻酸味噁心危及居民生活，引起居民抱怨，附近1期稻作插秧農田45公頃遭廢液汙染，農民擔心農田及稻作汙染。

警方據報循線查獲27歲吳姓男子3名嫌犯到案及查獲2輛租貨車，警方查出吳嫌3 人利用租賃貨車掩護，將廢溶劑等廢液連夜偷運至大溪偏僻的中庄排水溝偷倒汙染，躲避追查，汙染廢液隨水流汙染下游農田，吳嫌3人坦承犯案，警方依廢棄物清理法今天移送桃園地檢署偵辦。