一票500元買4票 台中六旬翁替里長候選人買票遭訴

台中市六旬邱姓老翁因希望大甲區岷山里的一名里長候選人當選，涉嫌在去年底時，在大甲區一處工寮，要求吳女一家四口，可以投票給該名候選人，還承諾給予一票500元的賄款，不過後來邱僅給吳男1000元，檢警獲報後循線抓人，今依違反選罷法起訴。

起訴指出，邱姓老翁（67歲）是大甲區岷山里的里民，也向該里一名里長候選人的朋友承租農地，邱翁希望該名候選人能夠當選，因此在去年11月2日清晨7時許，在大甲區水源路的一處農地工寮，向吳男提議，希望吳女與3個兒子都能投票給該名候選人，事後會給予2000元賄款。

不過吳男在去年11月29日向邱翁討賄款時，邱翁藉故推諉只給1000元，全案經台中市調處、大甲警分局接獲情資後，通知邱、吳女等人到案說明。

邱翁辯稱，有交1000元給吳女，但不是賄選，而是看她很可憐，找個藉口提議她帶3個兒子去投票，可以給她2000元，沒有要吳女一家4口支持某位候選人，後來只給1000元。

不過吳女在警詢時證稱，邱翁有提議要她與3個兒子都支持特定的候選人，講好是2000元價格，沒想到邱翁事後推諉，只給1000元。