北市殯葬處巡山員涉包庇違法掘骨、回葬 檢廉約談3人
台北市殯葬處一名已退休陳姓巡山員，2018至2022年間疑似私下包庇未依規定提出申請的家屬，進行掘骨或回葬，涉嫌包庇、圖利造墓業者；台北地檢署今指揮廉政署約談陳男、造墓業者及員工共3人，搜索住所、辦公室等6處，全案依涉犯貪汙治罪條例圖利罪偵辦中。
據了解，北市府現有列管55處公墓中，尚未遷葬的20多個公墓分布於士林、北投、信義、文山、內湖、南港、中山等行政區，總數達4萬多座，其中僅位於陽明山國家公園的陽明山第一公墓，待遷墓地辦高達1萬7500餘座。
依現行北市殯葬管理條例規定，未取得起掘許可，不得起掘、遷葬墳墓，違者可處3至15萬元罰鍰，殯葬處巡山員主要工作，就是巡查個人責任區中的公墓起掘會勘、查報濫葬與違規修繕，若有民眾違規可開罰。若有不肖巡山員與造墓業者或家屬掛勾，包庇違法起掘、濫葬、修繕情事，從中收取不法利益，便涉及公務員收賄，全案檢廉正持續清查中。
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