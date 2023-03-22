北市殯葬處巡山員涉包庇違法掘骨、回葬 檢廉約談3人

台北市殯葬處一名已退休陳姓巡山員，2018至2022年間疑似私下包庇未依規定提出申請的家屬，進行掘骨或回葬，涉嫌包庇、圖利造墓業者；台北地檢署今指揮廉政署約談陳男、造墓業者及員工共3人，搜索住所、辦公室等6處，全案依涉犯貪汙治罪條例圖利罪偵辦中。

據了解，北市府現有列管55處公墓中，尚未遷葬的20多個公墓分布於士林、北投、信義、文山、內湖、南港、中山等行政區，總數達4萬多座，其中僅位於陽明山國家公園的陽明山第一公墓，待遷墓地辦高達1萬7500餘座。