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北市殯葬處巡山員涉包庇違法掘骨、回葬 檢廉約談3人

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市殯葬處一名已退休陳姓巡山員，2018至2022年間疑似私下包庇未依規定提出申請的家屬，進行掘骨或回葬，涉嫌包庇、圖利造墓業者；台北地檢署今指揮廉政署約談陳男、造墓業者及員工共3人，搜索住所、辦公室等6處，全案依涉犯貪汙治罪條例圖利罪偵辦中。

據了解，北市府現有列管55處公墓中，尚未遷葬的20多個公墓分布於士林、北投、信義、文山、內湖、南港、中山等行政區，總數達4萬多座，其中僅位於陽明山國家公園的陽明山第一公墓，待遷墓地辦高達1萬7500餘座。

依現行北市殯葬管理條例規定，未取得起掘許可，不得起掘、遷葬墳墓，違者可處3至15萬元罰鍰，殯葬處巡山員主要工作，就是巡查個人責任區中的公墓起掘會勘、查報濫葬與違規修繕，若有民眾違規可開罰。若有不肖巡山員與造墓業者或家屬掛勾，包庇違法起掘、濫葬、修繕情事，從中收取不法利益，便涉及公務員收賄，全案檢廉正持續清查中。

北市殯葬處已退休的陳姓巡山員涉嫌包庇造墓業者和家屬在陽明山公墓等地違法起掘、遷葬，遭檢廉約談。記者陳立凱／攝影
北市殯葬處已退休的陳姓巡山員涉嫌包庇造墓業者和家屬在陽明山公墓等地違法起掘、遷葬，遭檢廉約談。記者陳立凱／攝影

北市 陽明山 收賄

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