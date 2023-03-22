酒駕慣犯拒繳罰鍰！執行署出奇招查扣壽險金 家屬速繳清20萬元

嘉義縣有名酒駕、毒駕慣犯朱姓男子，以為名下沒有產業可以規避罰鍰，被判刑又隱匿逃亡遭通緝；行政執行署嘉義分署出奇招扣押人壽險準備金，家屬驚覺事態嚴重，一次繳清20餘萬元罰鍰。

嘉義分署表示，嘉義縣中埔鄉朱姓男子是酒駕、毒駕慣犯，曾因不能安全駕駛案，在2018年間判刑6月易科罰金。朱男仍不知悔改，2020年8月26日再度酒後騎機車外出被警攔檢，發現他曾因酒駕被吊銷駕照，當場又拒絕接受酒精濃度測試，重罰18萬元罰鍰。同年8月11日被法院以不能安全駕駛判刑6月確定，朱男隱匿逃亡未到案執行，嘉義地檢署於同年11月10日對朱男發布通緝令，朱男欠繳罰鍰部分則移送行政執行署嘉義分署強制執行。

嘉義分署受理執行後，執行人員仍聯絡不上朱男，於是到中埔鄉的住處查看，發現該處是棟獨院別墅，內部陳設豪華，朱妻等人住於該處，朱妻表示朱男已離家多日不知行蹤，並表示無力替朱男繳納罰鍰。因該處住宅不是朱男名下財產，執行人員無法查封執行內部財產，但從住處審視，家人應該有能力繳清罰鍰。

執行人員返回分署詳細調查朱男其他相關財產資料，透過高額壽險資訊連結作業，發現朱男的人壽保險契約中有2筆保險契約已到期，累積的保單價值準備金43萬餘元。執行人員即核發執行命令扣押保險契約的保單價值準備金。

保險公司依嘉義分署執行命令查扣價值準備金後也通知朱男，朱男家屬驚覺到事情的嚴重性馬上與執行人員聯繫，請求不要收取保險金，執行書記官告知已扣押到保單價值準備金43萬餘元，如果仍不繳納，只有扣押收取保險給付金抵繳罰鍰，朱男家屬立即帶來現金繳清20萬2500元。

嘉義分署表示，持續執行酒駕裁罰案件，針對酒駕違規案件，會以扣押存款、薪水、扣押保險契約債權、查扣車輛、查封土地房屋各種執行手段，讓酒駕者為害人害己行為付出代價。