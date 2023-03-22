快訊

軍紀案頻傳…今又查獲大批疑似「軍方槍彈」 國防部晚間回應了

倒楣男連續確診三次被當逃兵移送 向檢察官喊冤爭清白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕慣犯拒繳罰鍰！執行署出奇招查扣壽險金 家屬速繳清20萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣有名酒駕、毒駕慣犯朱姓男子，以為名下沒有產業可以規避罰鍰，被判刑又隱匿逃亡遭通緝；行政執行署嘉義分署出奇招扣押人壽險準備金，家屬驚覺事態嚴重，一次繳清20餘萬元罰鍰。

嘉義分署表示，嘉義縣中埔鄉朱姓男子是酒駕、毒駕慣犯，曾因不能安全駕駛案，在2018年間判刑6月易科罰金。朱男仍不知悔改，2020年8月26日再度酒後騎機車外出被警攔檢，發現他曾因酒駕被吊銷駕照，當場又拒絕接受酒精濃度測試，重罰18萬元罰鍰。同年8月11日被法院以不能安全駕駛判刑6月確定，朱男隱匿逃亡未到案執行，嘉義地檢署於同年11月10日對朱男發布通緝令，朱男欠繳罰鍰部分則移送行政執行署嘉義分署強制執行。

嘉義分署受理執行後，執行人員仍聯絡不上朱男，於是到中埔鄉的住處查看，發現該處是棟獨院別墅，內部陳設豪華，朱妻等人住於該處，朱妻表示朱男已離家多日不知行蹤，並表示無力替朱男繳納罰鍰。因該處住宅不是朱男名下財產，執行人員無法查封執行內部財產，但從住處審視，家人應該有能力繳清罰鍰。

執行人員返回分署詳細調查朱男其他相關財產資料，透過高額壽險資訊連結作業，發現朱男的人壽保險契約中有2筆保險契約已到期，累積的保單價值準備金43萬餘元。執行人員即核發執行命令扣押保險契約的保單價值準備金。

保險公司依嘉義分署執行命令查扣價值準備金後也通知朱男，朱男家屬驚覺到事情的嚴重性馬上與執行人員聯繫，請求不要收取保險金，執行書記官告知已扣押到保單價值準備金43萬餘元，如果仍不繳納，只有扣押收取保險給付金抵繳罰鍰，朱男家屬立即帶來現金繳清20萬2500元。

嘉義分署表示，持續執行酒駕裁罰案件，針對酒駕違規案件，會以扣押存款、薪水、扣押保險契約債權、查扣車輛、查封土地房屋各種執行手段，讓酒駕者為害人害己行為付出代價。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義分署執行人員到中埔鄉住處查看，是棟獨院別墅。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署執行人員到中埔鄉住處查看，是棟獨院別墅。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 保險 酒駕

延伸閱讀

影／粗心！桃園大貨車車斗門噴飛擊中賓士 後方機車也遭殃

影／台中男子凌晨開RAV4酒駕　自撞台灣大道分隔島手腳都斷

他拒繳酒駕等罰鍰近20萬元 被查封建地立即繳清

社區巴士駕駛眼帶血絲面酒容 汐止警主動攔查逮酒駕

相關新聞

酒駕慣犯拒繳罰鍰！執行署出奇招查扣壽險金 家屬速繳清20萬元

嘉義縣有名酒駕、毒駕慣犯朱姓男子，以為名下沒有產業可以規避罰鍰，被判刑又隱匿逃亡遭通緝；行政執行署嘉義分署出奇招扣押人壽...

假美鈔詐兌6600萬案和解 蔣經國前侍衛官等人獲緩刑

曾任總統蔣經國侍衛官的洪篤昌及台商等涉組集團持假美鈔赴銀行兌換逾數千萬元案。高院今天考量他們坦承犯行，已與銀行和解履行還...

張淑晶「一直被關」聲請再審 高院今開訊問庭出現這狀況

女房東張淑晶前年10月因偽造文書案入獄，又因坑騙房客再判刑5年半確定，但官司未了。張婦要求房客簽約時留親友資料當連帶保證...

扯人頭髮逼道歉 惡女逞一時之快GG了

桃園一名陳姓女子與友人餐敘飲酒，席間與同桌許姓女子發生爭吵，硬要對方低頭道歉，見對方不肯，還伸手抓住對方頭髮不放，結果吃...

台北監獄管理員冒充未婚搞外遇 小三檢舉反被大老婆告

台北監獄鍾姓管理員在交友軟體上外遇陳姓女子，兩月後向妻子坦承外遇，被妻子提告侵害配偶權，請求兩人連帶賠償60萬，新北地方...

換人頭照假身分出境逃亡海外22年 「菲國軍火大亨」陳建寧今押返台

「菲國軍火大亨」陳建寧22年前涉嫌綁票嘉義陳姓商人勒贖千萬元，逃亡海外多年後遭遣返押解返台，嘉義地檢署表示，陳嫌遣返回台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦