張淑晶「一直被關」聲請再審 高院今開訊問庭出現這狀況

女房東張淑晶前年10月因偽造文書案入獄，又因坑騙房客再判刑5年半確定，但官司未了。張婦要求房客簽約時留親友資料當連帶保證人，出現租約爭議，就以莫須有的罪名提告，受害人數達78人，她被誣告等罪判8年6月刑定讞，得易科罰金之刑另計。張婦就誣告案聲請再審，台灣高等法院原定今開訊問庭，但律師因甫受委任「需要時間閱卷」，庭期取消。

張淑晶（54歲）在網路上刊登租屋訊息，卻是「刊A屋租B屋」，房客到場才被告知便宜的房間已出租，帶看貴6000元以上的套房。她利用房客多為經濟弱勢或未成年人、青年學子，法律知識薄弱，要求租屋者在租約上「連帶保證人」欄位留下家長等親友姓名和聯絡電話。

張淑晶明知房客簽約時，親友並不在場，但一旦出現租約爭議，她卻藉此機會虛構連帶保證人在場簽約、知情，向地檢署提告房客及連帶保證人侵占門禁電卡、毀損家具、不付房租或偽造簽名等，向地檢署提告詐欺、侵占、毀損、偽造文書等罪嫌，本案受害人數多達78人。

一名蔡姓女房客證稱，張淑晶拿契約書要求簽名，並說保證欄部分是要留下聯絡人的資料，詎料後來涉訟時她自稱是律師，把很多存證信函、訴訟文件擺出來，說告過很多房客，稱「不發生這些問題就不會有事」。

新北地院一審認定張淑晶犯18件誣告罪，判7年徒刑，另外3件詐欺、1件強制罪判處1年2月得易科罰金之刑；案件上訴，台灣高等法院認為，依據對話內容，張淑晶常說要提告或「法院見」，可見對租賃法律和訴訟手段有相當熟稔程度，張淑晶執意虛構申告，變造證據強化申告內容，還大量「濫訴」想置房客受牢獄之災。

當檢方處分被害人不起訴，張淑晶還會以其他事由再告，像是壁紙破掉、管線不通、膠條脫落，只要有養寵物的，都會被告毀損等罪，而被害人多為經濟弱勢，或急於租房，許多人法律知識薄弱且多不願涉訟。

二審認為，張淑晶是專業出租人，卻變造證據、對涉世未深的少年提告，壓迫手段耗費大量國家司法資源，即使被害人獲檢方不起訴也不收斂，誣告惡意「節節高升」，惡性應加以嚴懲，以19件誣告罪改判為8年6月徒刑，其餘駁回；最高法院駁回上訴定讞。