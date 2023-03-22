快訊

軍紀案頻傳…今又查獲大批疑似「軍方槍彈」 國防部晚間回應了

倒楣男連續確診三次被當逃兵移送 向檢察官喊冤爭清白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扯人頭髮逼道歉 惡女逞一時之快GG了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名陳姓女子與友人餐敘飲酒，席間與同桌許姓女子發生爭吵，硬要對方低頭道歉，見對方不肯，還伸手抓住對方頭髮不放，結果吃官司，桃園地院依強制罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決指出，陳女前年8月21日凌晨5時許與友人飲酒，席間與許女發生爭執，因為要對方道歉遭拒，於是徒手抓住對方頭髮拉扯，見對方打電話報警也不鬆手，後來是同桌男友人出面勸合，衝突才未擴大。

審理時，陳女坦承抓許女頭髮，但她辯稱是許女先動手推她，自己是起身時隨手抓住對方頭髮，沒有不讓對方離去。

法院調閱現場畫面，陳女與許女衝突當下，有其他女子在旁勸架，而許女打電話報警稱「我現在目前被人家傷害」時，陳女仍不放手，甚至大力前後拉扯，不斷問對方「怎樣啦」等語，並用三字經問候對方母親，直到其他男姓友人出面才鬆開，整個過程約34秒。

法院認為，陳女明知許女極不情願遭拉扯頭髮，且對方已撥打電話報案，仍執意抓住對方頭髮，其妨害他人自由行為明顯構成強制罪，審酌其犯後否認，至今未能達成和解，因此量處其刑。

陳姓女子因細故與許姓女子爭吵，為逼對方道歉，竟扯對方頭髮不放，結果被桃園地院依強制罪判拘役40日（示意圖）。本報資料照片
陳姓女子因細故與許姓女子爭吵，為逼對方道歉，竟扯對方頭髮不放，結果被桃園地院依強制罪判拘役40日（示意圖）。本報資料照片

桃園

延伸閱讀

搭肩女大生以掌貼膚撫摸20秒判拘 噁男逾期上訴求遭駁

辛叡恩《黑暗榮耀》壞到被取消關注　遮美人痣竟與林知衍有關

注意有雷！黑暗榮耀最壞不是惡女朴涎鎮 她被排名第一讓人恨入骨

忍不住搜尋同款了對吧？「惡女」朴涎鎭的衣品太好　富家女穿搭身上行頭一次幫你找齊

相關新聞

酒駕慣犯拒繳罰鍰！執行署出奇招查扣壽險金 家屬速繳清20萬元

嘉義縣有名酒駕、毒駕慣犯朱姓男子，以為名下沒有產業可以規避罰鍰，被判刑又隱匿逃亡遭通緝；行政執行署嘉義分署出奇招扣押人壽...

假美鈔詐兌6600萬案和解 蔣經國前侍衛官等人獲緩刑

曾任總統蔣經國侍衛官的洪篤昌及台商等涉組集團持假美鈔赴銀行兌換逾數千萬元案。高院今天考量他們坦承犯行，已與銀行和解履行還...

張淑晶「一直被關」聲請再審 高院今開訊問庭出現這狀況

女房東張淑晶前年10月因偽造文書案入獄，又因坑騙房客再判刑5年半確定，但官司未了。張婦要求房客簽約時留親友資料當連帶保證...

扯人頭髮逼道歉 惡女逞一時之快GG了

桃園一名陳姓女子與友人餐敘飲酒，席間與同桌許姓女子發生爭吵，硬要對方低頭道歉，見對方不肯，還伸手抓住對方頭髮不放，結果吃...

台北監獄管理員冒充未婚搞外遇 小三檢舉反被大老婆告

台北監獄鍾姓管理員在交友軟體上外遇陳姓女子，兩月後向妻子坦承外遇，被妻子提告侵害配偶權，請求兩人連帶賠償60萬，新北地方...

換人頭照假身分出境逃亡海外22年 「菲國軍火大亨」陳建寧今押返台

「菲國軍火大亨」陳建寧22年前涉嫌綁票嘉義陳姓商人勒贖千萬元，逃亡海外多年後遭遣返押解返台，嘉義地檢署表示，陳嫌遣返回台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦