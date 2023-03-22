扯人頭髮逼道歉 惡女逞一時之快GG了

桃園一名陳姓女子與友人餐敘飲酒，席間與同桌許姓女子發生爭吵，硬要對方低頭道歉，見對方不肯，還伸手抓住對方頭髮不放，結果吃官司，桃園地院依強制罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決指出，陳女前年8月21日凌晨5時許與友人飲酒，席間與許女發生爭執，因為要對方道歉遭拒，於是徒手抓住對方頭髮拉扯，見對方打電話報警也不鬆手，後來是同桌男友人出面勸合，衝突才未擴大。

審理時，陳女坦承抓許女頭髮，但她辯稱是許女先動手推她，自己是起身時隨手抓住對方頭髮，沒有不讓對方離去。

法院調閱現場畫面，陳女與許女衝突當下，有其他女子在旁勸架，而許女打電話報警稱「我現在目前被人家傷害」時，陳女仍不放手，甚至大力前後拉扯，不斷問對方「怎樣啦」等語，並用三字經問候對方母親，直到其他男姓友人出面才鬆開，整個過程約34秒。