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台北監獄管理員冒充未婚搞外遇 小三檢舉反被大老婆告

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

台北監獄鍾姓管理員在交友軟體外遇陳姓女子，兩月後向妻子坦承外遇，被妻子提告侵害配偶權，請求兩人連帶賠償60萬，新北地方法院判兩人連帶賠償25萬元。

鍾妻主張，丈夫在2020年晚間返家時向她坦承外遇，並稱被對方恐嚇、糾纏，不堪壓力才坦承，讓她身心受到極大打擊，陳女更持續騷擾她與丈夫，讓她身心俱疲，因此向兩人提告侵害配偶權並求償60萬元。

鍾姓管理員不爭執妻子主張，陳女則反辯，認為鍾在2020年7月於交往軟體上以未婚身分尋覓女伴，直到兩人第二次見面才坦承已婚，她得知後仍與鍾持續交往兩月是事實，請求原告原諒，但之後兩人常在臉書分享一家三口合照，可見她介入兩人婚姻造成的傷害甚微，她向監所檢舉鍾也是為了告誡請他日後不能隱瞞已婚身分在交友軟體欺騙女性感情。

法院認為，兩人外遇兩月餘的事實明確，有兩人合照、對話等紀錄為證，另陳女是否騷擾兩人，與侵害配偶權無關，因此審酌經濟狀況等，判兩人須連帶賠償25萬元。

台北監獄鍾姓管理員在交友軟體上外遇陳女，兩人被鍾妻提告侵害配偶權，新北地院判賠25萬元。示意圖／取自Ingimage
台北監獄鍾姓管理員在交友軟體上外遇陳女，兩人被鍾妻提告侵害配偶權，新北地院判賠25萬元。示意圖／取自Ingimage

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