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換人頭照假身分出境逃亡海外22年 「菲國軍火大亨」陳建寧今押返台

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

「菲國軍火大亨」陳建寧22年前涉嫌綁票嘉義陳姓商人勒贖千萬元，逃亡海外多年後遭遣返押解返台，嘉義地檢署表示，陳嫌遣返回台後會盡速發監執行。

2001年林鴻文、王天賜與現年54歲陳建寧3人涉嫌綁票嘉義某營造公司陳姓商人，由林男女友施靜雯做為聯絡人，向家屬勒贖6千萬元，後議價至1250萬元。

3人戴著陳姓商人經過台南時被警方發現追逐，途中將玩具手槍、手套等作案工具丟棄，乘隙躲進山區小路內。

陳姓商人趁陳建寧拆換贓車牌時踢開車門衝下車，將眼睛膠帶撕開往前跑，躲進草堆內，過5分鐘左右，警察趕到適時解救陳姓商人，扣得玩具槍等證物。

警方在相關證物採集到陳建寧指紋，於台南市金華路拘提陳建寧到案，不久捉到王天賜，再找到施女帶回偵辦。同夥林鴻文逃亡中不久死亡。

嘉義地方法院依擄人勒贖罪、懲治盜匪條例判決陳建寧9年徒刑、施靜雯10年、王天賜12年，林鴻文逃亡期間死亡公訴不受理。

2013年陳建寧趁交保在外由張姓友人提供舊的身分證，讓陳建寧換貼照片於戶政事務所冒領張姓友人新的身分證，然後以張姓友人的名字申請護照後潛逃出國至今遭遣返。

嘉義地檢署表示陳嫌遣返回台後會盡速發監執行。圖／本報資料照片
嘉義地檢署表示陳嫌遣返回台後會盡速發監執行。圖／本報資料照片

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