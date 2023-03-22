海陸2班夜哨睡覺放空城 天兵中士脫哨還做假資料

海軍陸戰隊陸戰九九旅吳姓中士擔任安全士官時，因睡覺脫哨兩小時，下一班的吳姓上兵也未起床，吳男脫哨也沒交接給吳姓上兵，還偽簽交接紀錄，查哨的曾姓士官長發現後將兩人送辦，法官審理後，依行使業務登載不實文書罪，將脫哨的吳姓中士判拘役40日，得易科罰金。

吳姓中士、吳姓上兵因脫哨被查哨官發現，憲兵隊調查後將兩人送辦，但檢方認為兩人主觀上沒有直接或間接故意違抗軍事命令，且抗命罪在非戰時未處罰過失犯，抗命罪處分不起訴。

判決指出，曾姓士官長2020年11月23日凌晨2時30分許查哨，發現安全士官桌空無一人，到寢室查看後，發現原本應該坐在安官桌前的吳姓上兵，還在寢室睡覺。

曾男再到另一間寢室找到上一班的吳姓中士，才發現兩人上哨時間都在睡覺，放任安官桌空城2個半小時。部隊調查時，還發現吳男明明脫哨，卻在安全士官交接紀錄簿上填寫連隊裝備、通聯、夜間就寢狀況等不實值勤紀錄，因此將吳姓中士另依偽造文書罪送辦。

高雄地院審理時，吳姓中士稱值勤資料是按照士官長要求填寫，要求他們倆人脫哨仍要完成交接程序，但曾姓士官長到庭後否認，當時他僅要求吳姓中士、吳姓上兵趕快交班，並沒有要求吳姓中士填假資料。

但法官認為，曾男僅要求吳姓中士與下一班吳姓上兵盡快完成交接，但吳姓中士明明脫哨，卻仍在交接紀錄簿填寫相關欄位，補登連隊裝備、通聯、夜間就寢狀況等資料，不採信他說法。