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行駛國道中線時速88 距前車不到30公尺 慘吞3千罰單
莊姓男子開車行駛國道時速88公里，但與前車距離不足30公尺，收到3000元罰單。他指難隨時計算與前車差距幾組實虛線（每組10公尺），訴請撤銷處分。基隆地方法院認定，莊男無理由未保持安全距離明確，判莊敗訴。
判決指出，莊男去年2月15日上午9點多，開車行經國道3號北向13.7公里處，國道警員以攝錄儀器測得數據，時速88公里，但與前車距離不到44公尺，舉發「未保持安全距離」違規。莊向監理單位申訴，基隆監理站認違規行為屬實，裁處3000元，並記違規點數1點。
莊男不服處分，提起行政訴訟，主張當下不可能隨時知道與前車距離，也難隨時計算與前車差距幾組實虛線。警方採證畫面總長14秒，他的車子在2秒時出現，警員僅有12到13秒判斷採證，實在不合常理，聲明原處分撤銷。
監理機關答辯，影像是由員警架設錄影機拍攝，並查看車道違規行為後照相採證。畫面一開始莊男即緊隨前車，行駛中線車道。前方車輛未有變換車道超車，或其他無法保持行車安全距離情事，舉發並無違誤，聲明駁回告訴。
法院指出，依道路交通標誌標線號誌設置規則，車道線一實一虛合計10公尺。警方舉發畫面顯示，兩車間距不足3組車道線，不足30公尺，莊男開車未保持安全距離事證明確。
法院認為，警方採證光碟畫面拍攝到莊男的車，與前車均行駛同一車道，大致維持3組白虛線以內距離，兩車都沒有驟然加、減速或煞車，也未拉開車距，更無超車，足可判斷當時無突發路況，或其他不能保持安全距離情形，莊男否認違規自不足採信，駁回告訴。全案可上訴。
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