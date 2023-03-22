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故宮數位圖檔外流遭賤賣 檢調偵辦資料尚未到手 下周資安報告出爐

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

故宮十萬件文物高階數位圖檔外流，今天立委前往故宮考察關心案情，士林地檢署本月中旬剪報分案一周，已指揮調查局與故宮聯繫調資料，但伺服器圖檔資量龐大，資料尚未到手。檢方今強調，全案積極偵辦中，尚待下周資料到手，及調查局資安報告後，逐一釐清是否遭駭客入侵。

士林地檢署強調，故宮文物外流已分「他」字案積極偵辦中，由於故宮公務電腦伺服器中文物資料過於龐大，尚處調閱資料階段，尚未傳喚相關人到案說明。

據悉，調查局資安站3月14日前往故宮調取資料，但當天並沒有取得資料，因伺服器文物檔案太大，無法一時拷貝，檢方本月中旬剪報分案後，已指揮調查局聯繫故宮人員，將拷貝全數文物數位檔案資料，逐一檢視釐清報載疏失、駭客入侵偷圖等狀況。

檢方指出，報載故宮指出數位資訊是林姓研究員，為了加速數位化進展，將檔案移到公務系統可提供對外服務的伺服器，若說法屬實，由於非屬個人電腦全案屬公訴罪，尚待調取故宮資料，及下周調查局整理資安報告後，逐一釐清故宮相關人員行政調查內容是否屬實。

故宮十萬件文物高階數位圖檔外流，圖為淘寶網站上的圖檔目錄。記者鄭超文／攝影
故宮十萬件文物高階數位圖檔外流，圖為淘寶網站上的圖檔目錄。記者鄭超文／攝影

故宮 文物 資安

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