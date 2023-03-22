聽新聞
test
0:00 / 0:00
故宮數位圖檔外流遭賤賣 檢調偵辦資料尚未到手 下周資安報告出爐
故宮十萬件文物高階數位圖檔外流，今天立委前往故宮考察關心案情，士林地檢署本月中旬剪報分案一周，已指揮調查局與故宮聯繫調資料，但伺服器圖檔資量龐大，資料尚未到手。檢方今強調，全案積極偵辦中，尚待下周資料到手，及調查局資安報告後，逐一釐清是否遭駭客入侵。
士林地檢署強調，故宮文物外流已分「他」字案積極偵辦中，由於故宮公務電腦伺服器中文物資料過於龐大，尚處調閱資料階段，尚未傳喚相關人到案說明。
據悉，調查局資安站3月14日前往故宮調取資料，但當天並沒有取得資料，因伺服器文物檔案太大，無法一時拷貝，檢方本月中旬剪報分案後，已指揮調查局聯繫故宮人員，將拷貝全數文物數位檔案資料，逐一檢視釐清報載疏失、駭客入侵偷圖等狀況。
檢方指出，報載故宮指出數位資訊是林姓研究員，為了加速數位化進展，將檔案移到公務系統可提供對外服務的伺服器，若說法屬實，由於非屬個人電腦全案屬公訴罪，尚待調取故宮資料，及下周調查局整理資安報告後，逐一釐清故宮相關人員行政調查內容是否屬實。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言