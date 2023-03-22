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來挑貨…永康屋齡5年19坪電梯公寓 台南分署拍賣800萬還帶看

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安南區一建設公司因欠繳107-108年度營利事業所得稅、房屋稅等，經移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠267萬多元，台南分署公告4月11日拍賣其名下永康區信義街電梯公寓，合併拍賣底價800萬元，台南分署訂本月30日上午10點帶看，也提高投標意願。

台南分署指出，該拍賣房屋為屋齡約5年的5層樓電梯公寓，位在4樓，面積為57.09平方公尺、陽台面積為6.28平方公尺，合計63.37平方公尺，約19.1坪，室內格局是2房2衛浴，全新空屋。

台南分署表示，為增加民眾投標意願及提高願出價額，將於3月30日上午10點至11點，請有意投標民眾至永康區信義街33巷2號4樓之3現場，由執行人員帶領有興趣民眾進入屋內，實際了解房屋現況。

台南分署指出，義務人是設立在安南區的建設有限公司，因欠繳107-108年度營利事業所得稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅、汽車燃料使用費、交通違規罰鍰、公路法罰鍰、勞工保險費及勞工退休金費用等，逾期不繳納，遭南區國稅局台南分局等移送台南分署強制執行，尚欠金額為267萬4606元。

台南分署說，4月11日下午3點在2樓拍賣室，以通訊投標方式第一次公告拍賣該電梯公寓，合併拍賣底價為800萬元。台南分署提醒，這次拍賣採通訊投標的方式，應買人可以親至台南分署索取或至台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，並於開標日前一日寄達台南中正路郵局76號信箱即可。

台南分署表示，該室內格局是2房2衛浴，全新空屋。圖／台南分署提供
台南分署表示，該室內格局是2房2衛浴，全新空屋。圖／台南分署提供
台南分署指出，拍賣房屋屋齡約5年的5層樓電梯公寓，位在4樓，面積為57.09平方公尺、陽台面積為6.28平方公尺，合計63.37平方公尺，約19.1坪。圖／台南分署提供
台南分署指出，拍賣房屋屋齡約5年的5層樓電梯公寓，位在4樓，面積為57.09平方公尺、陽台面積為6.28平方公尺，合計63.37平方公尺，約19.1坪。圖／台南分署提供

台南 公寓 電梯

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