高雄男子路上隨機摑人耳光 路人沿途蒐證報警抓人

高雄市曾姓男子夜裡走在鳳山區鳳南路上，突然無預警摑打1名不認識的婦人耳光，婦人吃驚，連路人也嚇一跳。婦人和飽受驚嚇，夜不成眠，警方今天通知他到案，依傷害罪嫌將全案移送法辦。

據了解，曾姓男子（40歲）3月15日晚間9時，步行路過高雄市鳳山區鳳南路，見旁邊張姓婦人（58歲）獨自走在路上，上前便涉嫌狠甩張婦耳光。

張婦因被陌生男子突然甩耳光，相當驚訝，旁人也隨婦人，一路跟曾錄影蒐證，質問他曾為何隨機打人，直到曾回到住處進後報警。

據悉，張婦被陌生人攻擊後，連日認為身心飽受煎熬，每每入夜甚至天色昏暗便不敢單獨出門，說「閉上眼睛都是瞬間被呼巴掌的影像」，無法入睡，把當時蒐證影像貼上網。