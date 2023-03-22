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大學教授上課講「女生小褲褲」讓學生拍泳裝照 性騷擾官司結果逆轉
台北市某國立大學楊姓教授上課時頻繁使用裸露女性圖片當教材，提及「A片」和「女生小褲褲」等言論，還要求女同學穿泳裝當模特兒，校方接獲申訴認定構成性騷擾，處分接受心理輔導及性別平等教育課程，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判撤銷處分，判楊勝訴，可上訴。
楊2019年9月11日被檢舉性騷擾，遭反映在數位影像技法課程中，頻繁使用裸露女性圖片當教材，且上課提及「A片」、「AV產業」、「女生小褲褲」等言論，並指定動作要求拍男女合照等。
校方經性別平等教育委員會決議受理，調查小組調查結果認定成立性騷擾，處分楊在校外接受心理輔導、8小時性平教育課程；楊不服處分，提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。
楊主張，他課堂上提出的教材都是著名攝影大師的創作，包括攝影師篠山紀信替宮澤理惠拍的寫真著作，並從藝術講解角度出發，無關色情、性別歧視，也沒有令不特定學生產生不受歡迎或性意味。
他指出，每年課程最後一堂課照慣例會安排戶外人像拍攝，但該學期經費不足，為免有遺珠之憾，他才問班上男女同學可否協助擔任外拍模特兒，並說明可依個人意願穿泳衣或短褲，沒有要求「一定」必須穿著泳裝。
北高行認為，楊提及「A片」，是因看見學生上課時玩手機，為管理秩序才說出「你拿手機就是用來看A片」的戲謔言詞，另講到「女生小褲褲」是因他在講述過往藝術系學生修習裸體素描的故事才提到「女性內褲」，並非毫無原因。
法院指出，楊要求女學生坐在男同學大腿上拍照，有經學生同意，且若學生不願意依他的姿勢擺拍，也沒有堅持，楊也是表明「可以穿泳裝」而非一定要穿，校方未考量案件涉及攝影課程及大學教師講學自由的特殊性，認為處分有違誤，判楊勝訴，並撤銷處分。
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