台中男高中生走上絕路 父淚訴「兒在校被搜書包、汙衊偷錢」

台中市一名高中男學生今年2月走上絕路，男學生父親認為是遭學校主任與教官霸凌，今開記者會淚訴「這些師長帶著偽善面具，讓孩子承受極大壓力，最後選擇離開，讓他難以接受」，要求中市教育局徹查。中市教育局表示，事發後積極督促學校展開調查，近日校方已籌組調查小組展開約詢相關人員，結果若所屬人員有不當管教、違法體罰學生等行為，教育局將從嚴究辦，絕不寬貸。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，該名男學生國小是資優生，國中曾獲縣長獎，高一還是班上的課程小組長， 未料曾因在校內喝酒、抽菸被校內師長盯上。去年10月起更常被主任與教官無故要求搜身、搜書包，更公然辱罵該生是「社會的敗類、垃圾」，讓其他學生不要跟他在一起。

曾芳苑說，去年12月學校主任、教官在毫無證據下，誣賴該生偷竊500元，學生因被汙衊而拒絕上課；學校抓到有學生抽電子煙，只因其他學生自白書說電子煙是該生的，又被記了兩個警告。該生在校共被記了14個警告與4個小過，光今年1月，更被巧令名目針對，短短1個月就被記9個警告與2個小過，企圖逼孩子休學，孩子承受極大壓力，最後走上絕路。

該生父親沉痛說，他一開始聽信學校的一面之詞，對兒子有誤解，還勸導兒子要好好上課，就不會被師長針對，卻未深入探究他為何不想去學校，心理承受多大壓力，兒子在校被針對性的不當管教，最後走上絕路，讓他相當自責，要求中市府調查清楚。

民進黨立委張廖萬堅說，校園民主化，學校應該要協助與輔導學生，可是該生的學校卻以高壓統治管理，形同霸凌，根本在走倒退路。教育局針對師長的霸凌機制有無啟動？並調查有無拖延、怠慢與違法。

民進黨中市議員林祈烽質疑，盧秀燕市長號稱媽媽市長，但台中市的校園霸凌案層出不窮，一個高中的教官、老師，可以對學生逕行搜身？可以無緣無故檢查學生的書包？整個學校的老師都視而不見、包庇這些違法行為？要求台中市府負起責任，徹底調查事件真相。

民進黨中市議員張家銨、王立任說，台中市19歲以下青少年自殺通報，2020年496人，2021年592人，2022年594人，今年截至2月已有92人，針對這樣的統計，學校對學生輔導機制必須更落實，不可將學生標籤化；不過該事件，學校除了隱匿之外，還將對學生輔導狀況對外洩密，要求調查清楚。

教育局表示，教育局高度重視此案，絕無將此案歸咎於學生家庭因素或個人行為，教育局除掌握部分師生為該學生抱屈的留言，也再三督促學校展開調查，並以公文發函要求學校盡速召開相關調查會議；該校隨後依規定召開校事會議，3月10日會議決議籌組調查小組進行調查，19日已召開線上會議，預計27日起約訪相關人員，全案正調查處理中，釐清真相。

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