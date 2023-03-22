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高雄男背7項通緝藏2年 遇警冒充雙胞胎弟卻因1顆痣破功
高雄甘姓男子曾因辱罵員警吃上妨害公務官司，又因涉詐欺等案，自2021年經檢方及法院共發布7項通緝。他藏匿近2年，躲到高雄林園朋友住處，遇見警方前往搜索，他冒用雙胞胎弟弟的身分證字號受檢，卻因臉上的1顆痣被拆穿身分，只好束手就擒。
高雄市刑警大隊追查毒品，3月中旬到林園區搜索甘姓男子（31歲）的朋友住處，但他見警方到場便馬上奪門而出，被屋外埋伏員警制伏，在他身上沒查獲違禁品，可是，警方看他慌張狀況，覺得可疑才盤查他的身分。
甘姓男子報他孿生弟弟的身分證字號，供警方查證身分，員警自M-Police警用小電腦查詢，卻發現照片的人雖然和他一模一樣，可是他的右臉頰有顆痣，照片上的人卻沒痣，查出他有雙胞胎弟弟 ，他才說出自己的真實身分。
警方一查，竟發現他有7項通緝資料，包括涉妨害公務、詐欺及傷害案，由高雄、橋頭、屏東、台南等地檢署及橋頭地院發布通緝。
據了解，甘姓男子在2018年至2020年，涉嫌以假名義在臉書刊登賣車廣告，竟是向車行借車供買家看車，騙走買家的車款，後來又當詐騙集團車手被通緝，另因在路上遇警方盤查，辱罵員警涉妨害公務罪，經橋頭地院判拘役35天未執行，2021年4月再被通緝。
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