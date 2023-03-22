擁愛馬仕山詐貸15億 董座夫婦稱「不會逃」求交保遭駁

台南鋼鐵伸線大廠仙宗興業公司前年底倒閉，積欠廠商及員工薪資等費用近20億元，王姓董事長夫婦涉嫌向銀行及上下游廠商詐貸近15億，遭檢方起訴，現已進入審理階段，仍羈押在案；近日再開羈押庭，夫妻倆請求具保代替羈押，但法院認為仍有逃亡之虞，裁定再延押2個月。

王姓董事長夫婦涉嫌違反銀行法、詐欺取財罪及非法持有非制式手槍及子彈罪等罪，去年遭檢調搜索，查扣200件愛馬仕精品及槍彈，還涉嫌向銀行及上下游廠商詐貸近15億，被檢方起訴仍羈押在案，已進入審判程序階段，因羈押期將屆，法院再開羈押庭。

王透過辯護律師稱，證人詰問已接近尾聲，無串證可能；王的妻子則認為，她未負責仙宗公司的業務事宜，也不曾與上下游廠商聯繫，不可能串證，且現有財力不可能逃亡，夫妻倆都盼能具保代替羈押。

法官認為，此案在偵查中曾經拘提到案並經檢方限制住居，但夫妻倆未經陳報擅自變更住所，且公司倒閉後，自家員工還一度聯繫不上兩人，另考量詐欺的金額高達10多億元之多，未來將面臨刑事追訴處罰，還需承擔鉅額賠償責任，仍有逃亡之虞。