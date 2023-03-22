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網路社群販售國外藥罰3萬 南投衛生局：自用藥限自用
南投衛生局日前獲報，有民眾為賺取額外收入，竟將國外代購及自用未用完的藥品，擅自於社群媒體販售，經查明屬實後，已依違反藥事法規定裁處新台幣3萬元罰鍰。
南投衛生局指出，隨著國內疫情趨緩日漸開放解封，國人掀起一波出國旅遊熱潮，民眾平常生活必買的清單，更是少不了藥品及保健食品等相關熱門物品，例如眼藥水、腸胃藥及維他命等。
日前衛生局接獲通報，發現有民眾國外旅遊返國後，因新冠肺炎疫情停擺工作在家，為賺取額外收入，涉及將國外代購及自用未用完的藥品，有擅自於社群媒體販售的行為，當下依違反藥事法究辦開罰。
局長陳南松表示，民眾自國外旅遊購得的自用藥品，，僅限於「自用」，勿當作伴手禮贈送親友，甚至於網路上轉售，均應遵守「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」自用藥物限量表規定，切勿攜帶超量。
相關規定可至衛生福利部食品藥物管理署網站https://www.fda.gov.tw/首頁>業務專區>個人輸入自用藥品規範專區查詢，避免受罰。 民眾有相關用藥問題可洽詢衛生局專線049-2230518。
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