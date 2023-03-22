酒醉踹女友隔天見冰冷屍體 桃園男子只犯傷害判7個月

桃園一名周姓女子3年前與蕭姓男友參加聚會宴飲，醉到全身癱軟意識模糊，無法自己行走，被攙扶回家時，一路跌跌撞撞，還因吵鬧被蕭男踹臉，結果因腦損傷休克死亡。桃園地檢署認定周女死因是蕭男施暴導致，訊後依傷害致死罪起訴，但桃園地院審理認為周女腦損無法排除是回家路上跌倒造成，最終僅依傷害罪判蕭男7月徒刑。

判決指出，周女從2020年1月22日晚上7時一路喝到隔日凌晨0時30分，散場時，因酒醉起身不穩，後仰倒地撞擊頭部，便無法自行站起，之後被蕭男和其他友人攙扶，也一直全身癱軟無力，面對蕭男拍打叫喚也沒有反應，直到上車才小聲說道「頭不舒服、沒有力氣」等語，最後也是眾人將她扛進屋內休息。

周女回到家後，因為躺在地上意識不清吵鬧，引發蕭男不滿，臉部遭踹，造成左眼瘀傷、眼結膜出血、左嘴角擦傷、左門牙斷裂及左前額頭皮下出血等傷害，23日下午被發現仍躺在地時，已全身冰冷死亡。

案發後，蕭男報警自白因周女吵鬧動手，法醫鑑定周女是顱腦損失出血導致中樞神經休克死亡，所以被起訴傷害致死罪，但法院認為周女死因與蕭男傷害行為無因果關係。

法院調閱餐廳監視器，周女雖然喝醉，但後仰倒地撞擊頭部前，尚能握住酒瓶、手機等物，扶著圓桌小幅行走2步，是倒地撞擊頭部後才無法自行起身，其顱腦損傷情形很有可能此時就已發生。蕭男雖有踢踹周女臉部，但人的腳是肌肉包覆骨骼，其硬度與常見硬物鈍器有別，而法醫鑑定死因傷勢是頭部撞擊鈍器造成，且鑑定報告又無法證明顱腦損傷與踢踹有明確關係，因此改以傷害論罪。

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