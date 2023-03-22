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闖紅燈、逆向行駛最多 台南市中西區事故肇因大執法

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

警二分局 一週精準執法600件來降低事故

台南市警方自3月15日起執行為期一個月的事故肇因大執法，迄今已持續一周，市警二分局今天統計，闖紅燈、逆向行駛、未依規定轉彎或變換車道，高居違規樣態前三名。

台南市警二分局說，一周來共取締闖紅燈222件、逆向行駛147件及未依規定轉彎或變換車道77件，等高居違規樣態前三名；其中逆向行駛極易衍生機慢車交通事故發生，也常因一些年長者認為一段路而已沒關係錯誤觀念，往往造成自身及他人重大危害。

三寶駕駛行為也讓許多路人避之唯恐不及。針對逆向行駛違規，分局曾單日取締高達102件，展現執法的決心及能力，以確保用路人安全。

市警察局分析去年交通事故肇事原因，以無適格駕駛、超速、車輛未禮讓行人、逆向行駛、行駛禁行機車道、未依規定轉彎或變換車道、違規迴轉、闖紅燈及行人違規等9項居多，為持續加強事故防制作為，警方自3月15日起至4月14日執行為期一個月的交通大執法。

警方除精準強力執法外，另運用結合宣導教育作法，一方面針對重點違規事項嚴加取締，另一方面也由員警利用勤區查察勤務跟里民廣泛宣導外，並利用每天上、下午護童勤務時與各家長宣導安全用路守則，警民共同合作來維護交通安全。

台南市府前路二段235巷為單行道，常有機騎騎士逆向行駛被警方開單告發。記者黃宣翰／翻攝
台南市府前路二段235巷為單行道，常有機騎騎士逆向行駛被警方開單告發。記者黃宣翰／翻攝

車道 台南

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