聽新聞
test
0:00 / 0:00
監理所前所長袁國治在診所插乾股收賄 貪汙罪判刑12年
台北市區監理所前所長袁國治在診所插乾股收取分紅，委託診所代辦駕駛人的體檢業務，另在審核業者申請成立停車場時收賄，被控貪汙罪；台北地方法院審理，今天依貪汙職務收賄罪判袁國治有期徒刑12年。可上訴。
檢察官指控，李姓、黃姓駕訓班業者有意在士林監理站附近從事駕訓班體驗診所，邀請袁國治插乾股，袁即協助診所成為委託代辦的私立體檢醫療院所，撤離駐點在監理站內的醫院人員。
袁主導將大量體檢收入轉由他人承接後，造成診所獲取龐大體檢費的收入，袁因此收受診所分紅171萬2000元，又收取茶葉、油卡等1萬8000元的不正利益。
王姓租賃業者2019年間急需設置停車場，行賄袁國治10萬元，袁國治即加速辦理設置案，核准通過申辦案，此外，台北市濱江街邱姓汽車代驗業者想取得國有土地承租權，也與袁進行接洽，檢方偵查後，將袁國治依貪汙罪起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言