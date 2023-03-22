監理所前所長袁國治在診所插乾股收賄 貪汙罪判刑12年

台北市區監理所前所長袁國治在診所插乾股收取分紅，委託診所代辦駕駛人的體檢業務，另在審核業者申請成立停車場時收賄，被控貪汙罪；台北地方法院審理，今天依貪汙職務收賄罪判袁國治有期徒刑12年。可上訴。

檢察官指控，李姓、黃姓駕訓班業者有意在士林監理站附近從事駕訓班體驗診所，邀請袁國治插乾股，袁即協助診所成為委託代辦的私立體檢醫療院所，撤離駐點在監理站內的醫院人員。

袁主導將大量體檢收入轉由他人承接後，造成診所獲取龐大體檢費的收入，袁因此收受診所分紅171萬2000元，又收取茶葉、油卡等1萬8000元的不正利益。