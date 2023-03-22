快訊

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監理所前所長袁國治在診所插乾股收賄 貪汙罪判刑12年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市區監理所前所長袁國治在診所插乾股收取分紅，委託診所代辦駕駛人的體檢業務，另在審核業者申請成立停車場時收賄，被控貪汙罪；台北地方法院審理，今天依貪汙職務收賄罪判袁國治有期徒刑12年。可上訴。

檢察官指控，李姓、黃姓駕訓班業者有意在士林監理站附近從事駕訓班體驗診所，邀請袁國治插乾股，袁即協助診所成為委託代辦的私立體檢醫療院所，撤離駐點在監理站內的醫院人員。

袁主導將大量體檢收入轉由他人承接後，造成診所獲取龐大體檢費的收入，袁因此收受診所分紅171萬2000元，又收取茶葉、油卡等1萬8000元的不正利益。

王姓租賃業者2019年間急需設置停車場，行賄袁國治10萬元，袁國治即加速辦理設置案，核准通過申辦案，此外，台北市濱江街邱姓汽車代驗業者想取得國有土地承租權，也與袁進行接洽，檢方偵查後，將袁國治依貪汙罪起訴。

台北市區監理所前所長袁國治在診所插乾股收取分紅，委託診所代辦駕駛人的體檢業務等，被控貪汙罪，台北地方法院今天判袁有期徒刑12年。。台北市區監理所長袁國治。本報資料照片
台北市區監理所前所長袁國治在診所插乾股收取分紅，委託診所代辦駕駛人的體檢業務等，被控貪汙罪，台北地方法院今天判袁有期徒刑12年。。台北市區監理所長袁國治。本報資料照片

貪汙 收賄 監理站

延伸閱讀

高二監所主任涉收賄幫獄中吸金首腦傳信 今聲押獲准

影／涉收賄2600萬！8小時漏夜審訊雲林議長交保變收押 法院說明更裁原因

涉收賄2600萬重開羈押庭！雲林議長沈宗隆、白手套鍾慶郎2人被收押

「過預算要付15萬」澎湖6連霸議長涉貪栽在鮮肉檢座手

相關新聞

來挑貨…永康屋齡5年19坪電梯公寓 台南分署拍賣800萬還帶看

台南安南區一建設公司因欠繳107-108年度營利事業所得稅、房屋稅等，經移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠267萬多元...

台中男高中生走上絕路 父淚訴「兒在校被搜書包、汙衊偷錢」

台中市一名高中男學生今年2月走上絕路，男學生父親認為是遭學校主任與教官霸凌，今開記者會淚訴「這些師長帶著偽善面具，讓孩子...

故宮數位圖檔外流遭賤賣 檢調偵辦資料尚未到手 下周資安報告出爐

故宮十萬件文物高階數位圖檔外流，今天立委前往故宮考察關心案情，士林地檢署本月中旬剪報分案一周，已指揮調查局與故宮聯繫調資...

高雄男子路上隨機摑人耳光 路人沿途蒐證報警抓人

高雄市曾姓男子夜裡走在鳳山區鳳南路上，突然無預警摑打1名不認識的婦人耳光，婦人吃驚，連路人也嚇一跳。婦人和飽受驚嚇，夜不...

雲林一條爛路查出公務員受賄喝花酒 二審改判7年6月

雲林縣地政處陳姓技士被控收受廠商30萬賄賂與不正利益、喝花酒，一審依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂及不正利益罪判9年6月...

大學教授上課講「女生小褲褲」讓學生拍泳裝照 性騷擾官司結果逆轉

台北市某國立大學楊姓教授上課時頻繁使用裸露女性圖片當教材，提及「A片」和「女生小褲褲」等言論，還要求女同學穿泳裝當模特兒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦