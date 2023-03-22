快訊

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭肩女大生以掌貼膚撫摸20秒判拘 噁男逾期上訴求遭駁

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄張姓男子在某科技大學側門，藉故向女大生攀談，同時伸手搭著對方左肩不放，還以手掌貼膚滑動撫摸手臂，讓女子嚇到靠在牆上，待張男鬆手才逃離。事後女子報警並提告，張男否認犯行，辯稱真心誠意想認識對方，沒不懷好意，被依強制罪，處拘役40天，事後張不服，但逾期上訴遭法院駁回。

判決指出，張男2021年11月8日傍晚6時6分許，高雄某科技大學側門，向一名素不相識女大生攀談，並徒手搭著女子左肩不放，更以手掌貼膚滑動撫摸她的左手臂。

張男的舉動讓該名女大生無法離去，過程中長達20秒，直到對方試圖掙脫，靠在牆壁上，待張鬆手才趁隙離去。

事後該女報警並提告，但張男矢口否認犯行，還辯稱，當時是為了向她詢問附近租屋資訊，真心誠意想認識對方，並沒有做不懷好意的事。

張男還說沒有強行拉她，當下對方也沒恐懼或慌忙脫逃以及向路人或警衛求援，並告知相關租屋資訊可以看學校公佈欄，問完就放開手讓對方自行離開。

審理時，法官勘驗案發監視器影像，佐證張男犯行，此外，當時兩人身高體型明顯有別，可憑藉身形優勢，使對方一時不敢輕舉妄動，已構成強制罪構成要件，認張的辯詞屬卸責之詞，不予採信。

因兩人素不相識，張男竟藉機搭訕強行搭肩、撫摸對方手臂，侵害他人身體意思自主權，造成受害女子感到害怕不安，心態實屬可議，雖犯後張感到抱歉，但未坦承犯行或達成和解，地院審理後，將他依強制罪，處拘役40天，得易科罰金。

事後張男不服判決，提起上訴，但該判決為2月2日起算20天，最晚應於2月21日提出上訴書狀，但張卻在3月1日才具狀，已逾上訴期限，遭法院駁回。

高雄張姓男子在某科技大學側門，藉故向女大生攀談，同時伸手搭著對方左肩不放，還以手掌貼膚滑動撫摸手臂，遭法院判拘役40天。示意圖／Ingimage
高雄張姓男子在某科技大學側門，藉故向女大生攀談，同時伸手搭著對方左肩不放，還以手掌貼膚滑動撫摸手臂，遭法院判拘役40天。示意圖／Ingimage

監視器

延伸閱讀

偷女大生安全帽爽聞6天髮香 落網後他辯稱「撿來的」

夜店喝掛遭撿屍 女大生醒來剩一條內褲旁邊還有保險套

台中女大生機車不見了 警協尋結果多張「紀念品」心痛

超商女實習生出包 男店員恫嚇「犯錯就要陪上床」性侵得逞

相關新聞

來挑貨…永康屋齡5年19坪電梯公寓 台南分署拍賣800萬還帶看

台南安南區一建設公司因欠繳107-108年度營利事業所得稅、房屋稅等，經移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠267萬多元...

台中男高中生走上絕路 父淚訴「兒在校被搜書包、汙衊偷錢」

台中市一名高中男學生今年2月走上絕路，男學生父親認為是遭學校主任與教官霸凌，今開記者會淚訴「這些師長帶著偽善面具，讓孩子...

故宮數位圖檔外流遭賤賣 檢調偵辦資料尚未到手 下周資安報告出爐

故宮十萬件文物高階數位圖檔外流，今天立委前往故宮考察關心案情，士林地檢署本月中旬剪報分案一周，已指揮調查局與故宮聯繫調資...

高雄男子路上隨機摑人耳光 路人沿途蒐證報警抓人

高雄市曾姓男子夜裡走在鳳山區鳳南路上，突然無預警摑打1名不認識的婦人耳光，婦人吃驚，連路人也嚇一跳。婦人和飽受驚嚇，夜不...

雲林一條爛路查出公務員受賄喝花酒 二審改判7年6月

雲林縣地政處陳姓技士被控收受廠商30萬賄賂與不正利益、喝花酒，一審依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂及不正利益罪判9年6月...

大學教授上課講「女生小褲褲」讓學生拍泳裝照 性騷擾官司結果逆轉

台北市某國立大學楊姓教授上課時頻繁使用裸露女性圖片當教材，提及「A片」和「女生小褲褲」等言論，還要求女同學穿泳裝當模特兒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦