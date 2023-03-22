搭肩女大生以掌貼膚撫摸20秒判拘 噁男逾期上訴求遭駁

高雄張姓男子在某科技大學側門，藉故向女大生攀談，同時伸手搭著對方左肩不放，還以手掌貼膚滑動撫摸手臂，讓女子嚇到靠在牆上，待張男鬆手才逃離。事後女子報警並提告，張男否認犯行，辯稱真心誠意想認識對方，沒不懷好意，被依強制罪，處拘役40天，事後張不服，但逾期上訴遭法院駁回。

判決指出，張男2021年11月8日傍晚6時6分許，高雄某科技大學側門，向一名素不相識女大生攀談，並徒手搭著女子左肩不放，更以手掌貼膚滑動撫摸她的左手臂。

張男的舉動讓該名女大生無法離去，過程中長達20秒，直到對方試圖掙脫，靠在牆壁上，待張鬆手才趁隙離去。

事後該女報警並提告，但張男矢口否認犯行，還辯稱，當時是為了向她詢問附近租屋資訊，真心誠意想認識對方，並沒有做不懷好意的事。

張男還說沒有強行拉她，當下對方也沒恐懼或慌忙脫逃以及向路人或警衛求援，並告知相關租屋資訊可以看學校公佈欄，問完就放開手讓對方自行離開。

審理時，法官勘驗案發監視器影像，佐證張男犯行，此外，當時兩人身高體型明顯有別，可憑藉身形優勢，使對方一時不敢輕舉妄動，已構成強制罪構成要件，認張的辯詞屬卸責之詞，不予採信。

因兩人素不相識，張男竟藉機搭訕強行搭肩、撫摸對方手臂，侵害他人身體意思自主權，造成受害女子感到害怕不安，心態實屬可議，雖犯後張感到抱歉，但未坦承犯行或達成和解，地院審理後，將他依強制罪，處拘役40天，得易科罰金。