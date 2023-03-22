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高雄監獄管理員率雜役虐囚暴打致死 更一審從輕改判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄監獄管理員李振賓、邱楷燈2019年10月指使蔣秉益等4名雜役，將陳姓受刑人押到「鎮靜區」動私刑，造成陳男死亡，李被依凌虐人犯致死、行使公務員登載不實文書罪判處8年7月徒刑定讞。邱楷燈合併執行刑5年3月，經最高法院撤銷發回，今高雄高分院更一審宣判，凌虐人犯部分改判3年4月，公務員登載不實文書則已判1年2月確定，未合併執行刑。

2019年10月17日傍晚，因毒品、家暴案件服刑的陳姓受刑人因用腳踢舍房大門，李振賓、邱楷燈不滿，李指揮邱楷燈、雜役蔣秉益、蕭明俊將陳押到「仁園」鎮靜區，由蔣秉益、劉子榮、黃冠富、蕭明俊等人用腳、徒手攻擊陳的腹部，李振賓則用腳多次踹踢陳的頭和腹部，甚至拿咖啡澆淋在陳戴著安全帽的頭、肩膀上。

當天下午5點33分，陳被押解回房時已受重傷，但邱等人卻沒立即將他送醫，陳因延誤治療，當晚10點喪命。法醫解剖發現陳的肋骨有粉碎性骨折，脾臟破裂大量腹腔內出血，頭與四肢有外傷。

李、邱為了掩蓋凌虐人犯犯行，偽造「收容人施用戒具紀錄簿」，由蔣代筆填寫陳「攻擊他人，已有暴行之實」，「施用戒具：壹付」，並在「是否為緊急施用」乙欄，勾選「是」等內容，反咬是陳施暴在先。

法院審理時，參酌事發當時相關監視器錄影畫面、法醫鑑定報告，認定陳姓受刑人於事發當時確實遭拘禁，李振賓、蔣秉益曾攻擊毆打陳瑞卿腹部，邱楷燈、劉子榮、黃冠富、蕭明俊則在旁戒護、看管。

李振賓、邱楷燈一審分別依凌虐人犯致死、使公務員登載不實文書等罪，合併判處10年6月、9年徒刑，其餘參與施虐人犯則判3年10月至7年不等徒刑，二審李、邱從輕改判8年7月、5年3月，4名施虐人犯則改判2年至3年2月不等。

其中李振賓、邱楷燈、劉子榮、蕭明俊不服上訴，最高法院審理後，認為邱楷燈涉案部分仍有爭點待釐清，凌虐人犯致死部分撤銷發回更審，使公務員登載不實文書罪則定讞，其餘3人駁回上訴判決確定。

今高雄高分院更一審宣判，邱楷燈凌虐人犯部分改判3年4月，較原審判決4年6月輕。可上溯，邱楷燈犯使公務員登載不實文書則已判1年2月確定，兩罪未定合併執行刑，將待判決確定後，由檢方聲請合併定刑。

高雄監獄外觀。本報資料照片
高雄監獄外觀。本報資料照片

公務員 受刑人 監視器

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