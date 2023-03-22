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兒找遊民偽裝父親身分詐貸8百萬 氣得爸爸告上法院

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市李姓男子在鄭姓友人慫恿下拿取李父權狀、印章、身分證等，尋覓江姓遊民以每次1千元代價假扮李父，找不知情鄭姓金主借款，偽簽本票並設定抵押，以這手法前後5次共詐得800萬元；欲故技重施，因李男申請印鑑太過頻繁，戶政人員查覺有異，向李父查證才知道名下房地已被李男拿去設定抵押，氣得提告。嘉義地院以共同犯偽造有價證券罪，鄭男、李男、江男分別應執行有期徒刑4年6月、4年、2年。可以上訴。

李男曾受僱於某窗簾行和時任店長的鄭男相識，2020年5月初鄭男得知李父名下有多筆房地，竟心生貪念，和李男籌畫，計畫找人假扮李父，再持房地向金主辦理抵押借款，詐得款項朋分花用。鄭男先於網路尋找不知情邱姓代書佯稱李父要以房地貸款幫李男創業，代書不疑有他介紹鄭姓金主洽談借款事宜。另鄭男到嘉義市火車站附近覓得年約70歲江姓遊民，約定與李男假扮為父子帶到金主前取得信任，於貸款資料上簽名用印，每次可獲得1千元不等酬勞。李男持父證件、印章到戶政事務所以代理方式順利申請印鑑證明，與身分證、權狀等資料交由金主辦理抵押貸款經地政機關設定完成，李男再將權狀、印鑑等放回原處。

2020年5月15日、5月29日、6月19日、6月30日、7月24日，3人利用這手法，前後5次共詐貸800萬元。

同年8月28日，食髓知味欲故技重施將目標鎖定李男的祖父名下房地，被戶政人員查覺李男代理申請印鑑證明太過頻繁，向李父求證，才發現詐貸情事，李父將3人告上法院。

法院審理時，3人坦承不諱，鄭男律師以年輕識淺、坦承犯行等酌減其刑，但法官認為本案犯罪構想是由鄭男提出，且5次詐貸款項李男分得50萬元，江男5500元，扣除相關費用利息後651萬4500元都被鄭男取走，事後又沒有賠償分文，犯罪情節非輕。

法官審酌，鄭、李2人為貪圖不法金額，以告訴人李父的不動產作為擔保來騙取貸款，並找遊民江男來假扮李父，分工縝密，計畫性犯罪。為達不法目的，偽造本票、文書，並向政府機關行使，損害告訴人、債權人、地政及戶政機關，破壞社會交易秩序和政府部門公信力，造成債權人財產損失，也因此興訟，耗費司法資源。本案觸犯偽造有價證券罪、加重詐欺罪、行使偽造私文書罪及使公務員登載不實公文書等數罪，合併為科刑一罪，由偽造有價證券的重度行為所吸收。兼衡至今沒有和解、智識程度、家庭、婚姻、職業、收入等情狀，量處共同犯偽造有價證券罪，鄭男、李男、江男分別應執行有期徒刑4年6月、4年、2年。

李男與鄭男涉嫌合謀在嘉義火車站找江姓遊民假扮李父取得金主信任，詐貸金錢花用，圖為嘉義市火車站。圖／本報資料照片
李男與鄭男涉嫌合謀在嘉義火車站找江姓遊民假扮李父取得金主信任，詐貸金錢花用，圖為嘉義市火車站。圖／本報資料照片

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