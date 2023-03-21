賭場丟9萬賭資警蒙不白之冤 脫逃賭客溜回A走侵占起訴
基隆市警方去年10月在調和街查獲一處賭場，爆發員警疑A走9萬元疑雲，警方為自清報請檢方追查後水落石出，排除員警涉案，查出是當時未落網的陳姓賭客，待警離去後返回現場時A走，檢方今天依侵占罪嫌將陳姓賭客起訴。
基隆市警察局督察科去年10月19日凌晨2點多，到中正區調和街查賭，在一處神壇2樓鐵皮加蓋房屋，查獲職業性天九牌賭場、逮捕賭客十多人，查扣賭資15萬2776元。
但事後卻爆發員警遭指控疑似A走賭資疑雲，偵辦中有賭客表示有現金9萬元不翼而飛，但並沒有在警方查扣賭資中。處理員警都喊冤，表示並沒有扣走這筆錢，警方因此成立聯合專案小組清查釐清，現場蒐證畫面還原事實，並報請基隆地檢署指揮偵辦。
警方最後查出當時有多名賭客先逃走，約談當日曾返回賭場的陳姓賭客等相關人員，查出陳姓賭客涉嫌侵占遺失現金。
陳姓賭客到案後，坦承他是在當天凌晨4點多返回2樓賭場，無意中看到桌上有一綑9萬元現金，以為可能是沒有人的才拿走。
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