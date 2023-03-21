幫閨密帶行李返台挨罰20萬得自掏腰包 還被嗆「為何妳會出事」

44歲陸配劉姓女子今年2月底自大陸返台，受好友委託順道替她帶回行李箱，卻因裡面塞滿十餘包肉製品被開罰20萬，她打電話告知好友，還被冷嗆「其他人都沒事，為何妳會出事」，讓她氣得當場與閨密絕交，最後獲得法務部行政執行署新北分署通融，分期將罰鍰繳清。

新北分署指出，劉女嫁到台灣數餘年，近年回大陸發展事業，已一年餘未返回台灣，今年2月底她返台看小孩，在台商協會認識的大陸好友委託她，自大陸帶回一個28寸行李箱，好友僅稱裡面裝食物與餅乾，劉女未打開查看。

出關時劉女被海關人員攔下要求打開行李箱查看，才發現裡面裝著臘腸等肉製食品15包，劉女只得當場致電好友，沒想到好友不願負責，更稱「之前請其他人帶行李箱回台灣都沒事，為何妳出事？」，劉女氣憤不已，但也只能接受罰鍰。

劉女稱，她在台灣沒工作，在大陸開了一間推拿店，也因疫情嚴重虧損，盼能分期付款繳納罰鍰，新北分署審酌劉女經濟狀況後同意她分20期慢慢將罰鍰繳清。