懷疑2孩遭保母不當管教 科技大老長媳提告
已故溫姓科技大老楊姓長媳，懷疑自己2個孩子接連遇上李姓和潘姓2名不肖保母，對孩子言語霸凌、誹謗造謠和暴力傷害，向2保母提出傷害刑事告訴及民事求償，日前已由律師遞狀提告。
去年9月，李姓保母先控訴自己被楊女其中一名孩子攻擊，造成眼鏡受損、身體多處受傷，溫家非但未處理，還將她無故辭退不給資遣費，因此向法院提起民事損害賠償告訴。事後楊女反控，李女自去年8月起正式擔任小孩保母，卻被發現在小孩寫作業期間言語責罵及暴力以對。
另名溫姓保母，則涉嫌在照顧楊女另名孩子時，在上學途中大聲責罵及掌摑幼孩子成傷，造成孩子心中陰影不敢吐實，直到回家取下口罩才被發現傷勢。
據了解，楊女認為要避免惡保母造成其他孩童受到傷害，及捍衛溫家聲譽，委由律師對2名保母提告，同時未來若民事求償勝訴，判賠金額將捐給兒童心理輔導及保母培訓相關機構，培育更多優良保母。
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