彩妝師逛家樂福摔傷連「三宅一生」名牌褲都磨壞 求償20萬結果出爐

王姓彩妝師3年前逛家樂福行經碗盤專櫃被地面坑洞絆倒摔得膝蓋、下背挫傷，連她當時穿的「三宅一生」名牌褲子摺痕被磨平，提告向家樂福求償20萬元，台北地方法院判家樂福確實有維護疏失，應賠償14萬餘元，可上訴。

王女主張，她2020年5月21日晚間9點半，在家樂福重慶店內逛街，行經商店街碗盤櫃購物時，地面有許多坑洞，她不慎絆倒摔傷，雙膝擦傷、右膝裂傷、下背挫傷，還留下疤痕，並造成她穿的「三宅一生」褲子右邊壓摺摺痕被磨平，價值流失。

王女指出，她身為百貨公司站櫃的彩妝師，必須長時間站立、隨時待命，收入也來自於業績，但受傷後無法幫顧客做彩妝服務，也沒辦法立即走到顧客面前銷售，導致他業績流失，請求家樂福賠償20萬元。

家樂福反駁櫃位是租給業者販賣商品，業者有維護現場安全責任，家樂福無權介入管理，另王女並非完全不能工作，請求不能工作損失無理由。

台北地院認為，根據現場照片，地面確實存在許多坑洞，也沒有設置警示標誌，且家樂福未舉證業者承租櫃位後損壞地面，櫃位也僅以活動架擺放商品販售，看不出業者有出資裝潢的情事，認定家樂福未盡管理維護之責，應負損害賠償責任。