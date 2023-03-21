廢五金處理公司欠繳74萬元 應收帳款被扣押後繳清

台南市永康區某廢五金處理公司，積欠交通違規罰鍰、全民健康保險費、勞工保險費等共74萬多元，行政執行署台南分署強制執行， 執行官扣押應收帳款後，公司會計今天下午攜帶現金到分署繳清欠款。

這家公司位於台南市永康區，滯欠去年度交通違規罰鍰、前年至去年度全民健康保險費、去年度勞工保險費、前年至去年度勞工退休金費用、去年度汽車燃料使用費、前年度公路法罰鍰，自去年7月起分別由 台南市交通局等移送法務部行政執行署台南分署強制執行，合計尚欠金額74萬2714元。。

台南分署表示，此案於去年7月間分案受理後，執行人員核發執行命令扣押公司存款，但未扣得任何款項，再調查公司開立發票記錄後有所發現，又於今年3月15日向公司交易對象核發執行命令扣押應收帳款，黃姓負責人收到執行命令後，今天下午由公司女會計攜帶現金到分署繳清全數欠款。