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從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

廢五金處理公司欠繳74萬元 應收帳款被扣押後繳清

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市永康區某廢五金處理公司，積欠交通違規罰鍰、全民健康保險費、勞工保險費等共74萬多元，行政執行署台南分署強制執行， 執行官扣押應收帳款後，公司會計今天下午攜帶現金到分署繳清欠款。

這家公司位於台南市永康區，滯欠去年度交通違規罰鍰、前年至去年度全民健康保險費、去年度勞工保險費、前年至去年度勞工退休金費用、去年度汽車燃料使用費、前年度公路法罰鍰，自去年7月起分別由 台南市交通局等移送法務部行政執行署台南分署強制執行，合計尚欠金額74萬2714元。。

台南分署表示，此案於去年7月間分案受理後，執行人員核發執行命令扣押公司存款，但未扣得任何款項，再調查公司開立發票記錄後有所發現，又於今年3月15日向公司交易對象核發執行命令扣押應收帳款，黃姓負責人收到執行命令後，今天下午由公司女會計攜帶現金到分署繳清全數欠款。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納各項稅費罰鍰，如果不慎違規或一時遺漏，應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥倖，挑戰公權力。並提醒民眾如有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

台南市永康區某廢五金處理公司，積欠交通違規罰鍰等共74萬多元，行政執行署台南分署強制執行， 扣押應收帳款後，公司女會計今天到分署繳清欠款。記者黃宣翰／翻攝
台南市永康區某廢五金處理公司，積欠交通違規罰鍰等共74萬多元，行政執行署台南分署強制執行， 扣押應收帳款後，公司女會計今天到分署繳清欠款。記者黃宣翰／翻攝

台南 保險 應收帳款

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