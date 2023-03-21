2度偷查民眾個資警政聯網留紀錄 台中警員判刑1年2月

台中第2分局立人派出所温姓警員為探知李姓男子提告資料，在和職權、偵辦犯罪無關下，2度登入警政知識聯網以不實事由查詢對方個資，分局接獲檢舉追查，發現温確實留下查個資紀錄；法院考量他無前科、積極面對過錯，依2個個資法判他1年2月，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，温員（26歲）為了探知李姓男子提告相關案件資料，明知和自己職權、交通違規及刑事犯罪偵查無關下，2021年7月5日、8月7日於立人派出所內使用公務帳號、密碼登入警政知識聯網，運用警政署知識聯網車籍資訊系統、智慧型行車紀錄查詢系統查詢李男個資。

因温員進入系統點選不實查詢事由留下紀錄，後來第2分局因獲報發覺有異，深入追查後發現將温函送台中地檢署偵辦。

檢方訊時，温坦承登入系統查李男個資，但否認有公務員登載不實文書，辯稱他不知道不能查自己的案件，但檢方認為他犯行明確，偵結依公務員登載不實準公文書、個資法等將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，温身為警務人員，竟利用職權登入警政知識聯網，恣意查詢他人個資，嚴重傷害國家公務員形象，使人民喪失對國家信賴，法治觀念不足，考量他最後坦承、態度尚可，依2個個資法非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，各判1年，應執行1年2月。