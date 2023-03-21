2度偷查民眾個資警政聯網留紀錄 台中警員判刑1年2月
台中第2分局立人派出所温姓警員為探知李姓男子提告資料，在和職權、偵辦犯罪無關下，2度登入警政知識聯網以不實事由查詢對方個資，分局接獲檢舉追查，發現温確實留下查個資紀錄；法院考量他無前科、積極面對過錯，依2個個資法判他1年2月，緩刑3年，可上訴。
檢警調查，温員（26歲）為了探知李姓男子提告相關案件資料，明知和自己職權、交通違規及刑事犯罪偵查無關下，2021年7月5日、8月7日於立人派出所內使用公務帳號、密碼登入警政知識聯網，運用警政署知識聯網車籍資訊系統、智慧型行車紀錄查詢系統查詢李男個資。
因温員進入系統點選不實查詢事由留下紀錄，後來第2分局因獲報發覺有異，深入追查後發現將温函送台中地檢署偵辦。
檢方訊時，温坦承登入系統查李男個資，但否認有公務員登載不實文書，辯稱他不知道不能查自己的案件，但檢方認為他犯行明確，偵結依公務員登載不實準公文書、個資法等將他向法院聲請簡易判決處刑。
台中地院審酌，温身為警務人員，竟利用職權登入警政知識聯網，恣意查詢他人個資，嚴重傷害國家公務員形象，使人民喪失對國家信賴，法治觀念不足，考量他最後坦承、態度尚可，依2個個資法非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，各判1年，應執行1年2月。
法院也考量，温沒有前科，一時失慮犯案，並積極面對過錯，雖沒有和被害人和解，但是否和解非緩刑唯一判斷標準，認為温經過這次應知所謹惕，因此宣告期緩刑3年，應參加法治教育2場，期間交付保護管束。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言