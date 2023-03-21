台中警取締重機被PO網公審 10名網友留言罵全遭判刑

陳姓男子認為台中太平分局警員取締改裝重機有爭議，在臉書粉專PO警員取締影片並稱「劣質警察」，底下9名網友留言「下西下井」、「拉雞」、「垃圾」等語，警員認為受辱提告；法院認為，陳等10人用詞已非合理評論，而是恣意謾罵，依公然侮辱罪各判拘役10日，可上訴。

檢警調查，陳男2020年12月27日收到鄭姓友人傳了一段影片，內容是太平分局太平派出所警員攔查鄭騎重型機車，開單舉發他違規的過程，陳看了心生不滿就轉PO到臉書「重車日誌-教士」粉絲專頁，並發文罵警員「劣質警察」。

後來包括2名陳姓、謝姓、蔡姓、李姓、宋姓、高姓、朱姓及羅姓等9名網友看了影片也不滿，紛紛在下面留言稱「不要領納稅錢幹這下西下井的事」、「這警察一整個剛嗑完的樣子」、「拉雞基層」、「最G8的廢X警察」、「垃圾警察」、「我是你兒子都感到羞恥」及「無能警擾民」等。

警員發現後向台中市刑警大隊報案，檢方依公然侮辱起訴10名網友；法院審理時，陳等10人均坦承上網留言但均否認公然侮辱，陳辯稱不是要侮辱警察，是因民眾對員警惡意取締開單只能申訴維護權利，後續卻曠日費時才能平反，違反社會公平正義，希望替車主爭取權利。

另有網友說，這是公權力的迫害，相較執法人員，人民是弱勢的一方，且事後證明該張罰單是無效罰單，是針對人民被欺負的事撻伐，還有人說，言論涉及公共事務評論，非汙衊人格，留言是希望以後警員執行公務可改正等。

法院查，陳男轉貼影片雖未對警員指名道姓，但已標註太平派出所員警，影片也拍到警員清晰側臉，並稱「劣質警察」其餘網友留言「素質低落」、「下西下井」、「拉雞」、「垃圾」等稱呼，顯然是侮辱之詞。