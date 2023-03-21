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影／蘇花路廊東澳隧道前追撞車禍 一度回堵1公里

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

郭姓男子（33歲）今天上午駕駛營業小貨車，沿台9線蘇花路廊南下，即將進入東澳隧道前，疑因未注意前方，撞上正在進行照明設備工程的工程車，被困車內，並造成車流回堵約1公里；警消到場後救出郭男送往羅東博愛醫院，中午12時46分恢復車輛通行。

蘇澳分局交通分隊今天上午11時40分許獲報，台9線112.5公里南下路段發生追撞事故，到達現場後發現是小貨車追撞工程車，小貨車車頭近乎半毀，郭姓駕駛被困車內。警消協助郭男脫困後，他腳受傷、手擦傷，由救難人員送往博愛醫院治療。

警方調查，郭男並未酒駕；工程車輛是公路總局第四區養護工程處委外辦理隧道照明設備保養修復等作業之車輛，經四工處調查，施作工程時警戒與布設都符合作業流程，郭男疑因沒有注意而撞上，詳細原因仍待釐清。

郭男駕駛的小貨車車頭半毀，本人四肢多處受傷，已被送往羅東博愛醫院。記者陳敬丰／翻攝
郭男駕駛的小貨車車頭半毀，本人四肢多處受傷，已被送往羅東博愛醫院。記者陳敬丰／翻攝
今天上午蘇花路廊東澳隧道前發生追撞車禍，車流回堵約1公里。記者陳敬丰／翻攝
今天上午蘇花路廊東澳隧道前發生追撞車禍，車流回堵約1公里。記者陳敬丰／翻攝
郭男駕駛營業用小貨車追撞施作照明設備的工程車。記者陳敬丰／翻攝
郭男駕駛營業用小貨車追撞施作照明設備的工程車。記者陳敬丰／翻攝

羅東 酒駕

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