影／蘇花路廊東澳隧道前追撞車禍 一度回堵1公里

郭姓男子（33歲）今天上午駕駛營業小貨車，沿台9線蘇花路廊南下，即將進入東澳隧道前，疑因未注意前方，撞上正在進行照明設備工程的工程車，被困車內，並造成車流回堵約1公里；警消到場後救出郭男送往羅東博愛醫院，中午12時46分恢復車輛通行。

蘇澳分局交通分隊今天上午11時40分許獲報，台9線112.5公里南下路段發生追撞事故，到達現場後發現是小貨車追撞工程車，小貨車車頭近乎半毀，郭姓駕駛被困車內。警消協助郭男脫困後，他腳受傷、手擦傷，由救難人員送往博愛醫院治療。