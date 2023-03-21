莽男攜手指虎開庭、三字經辱法警 辯精神病發作仍栽了

桃園市呂姓男子去年到桃園地檢署開庭，攜帶手指虎被法警發現，卻拒絕配合保管並大罵「三字經」，被逮後否認犯罪，自稱是精神病發作，還罵醫生、檢察官失職。桃園地院痛批呂毫無悔意、視法律為無物，依侮辱公務員罪判他有期徒刑3月。可上訴。

檢警調查，呂姓男子去年3月8日上午到桃園地檢署應訊，在通過桃園地檢署1樓X光安檢大門時，被執勤的陳姓法警發現攜帶金屬製手指虎，陳便要求呂交付保管、填寫保管登記簿。

呂男告知陳姓法警自己趕著去開庭，不願填單，但陳仍堅持「帶這個就是不對」、「東西寫一寫」，呂因而心生不滿，先是摔掉法警的筆，再當場辱罵「操他媽的」、「逮捕你媽，操」等，並在法警逮捕時以左手揮開，全程都被密錄器拍下。檢方偵結依妨害公務罪嫌起訴。

呂男到案後否認犯案，辯稱自己長期罹患精神疾病，當下趕著要開庭，自認法警在刁難，恐慌及焦慮症因而發作，才無法控制自己罵髒話；不過法院調閱就醫紀錄，認定他雖罹患多種身心疾病，也有服藥，但依病歷他並未因此喪失或減低辨識能力。

法院也質疑，若呂男稱是趕赴開庭的壓力導致自己失控，為何經法警以現行犯身分逮捕、立即由內勤檢察官訊問等程序，卻不會讓他不由自主對檢察官再口出穢言？可見呂的說法有脫罪疑慮，不予減刑。

陳男審理時還卸責，批看診醫師不具備醫學專業，又罵檢察官「偵查不充分」、「失職」，還說「我其實就是罵了兩句髒話，對吧？」、「是因為法警先挑釁，如果要判有罪真的是太過嚴重了」。