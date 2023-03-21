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司法重懲「球棒隊」 車後座放2支球棒、武士刀裁罰2萬元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

公路上「球棒隊」橫行，威脅駕駛用路安全。台北市警萬華分局攔查呂姓男子的車輛時，發現車上載有2支球棒、武士刀，將呂移送法辦，台北地院審理，認呂無正當理由攜帶具殺傷力的器械，裁定重罰呂2萬元罰鍰，器械均沒收。可抗告。

警方移送說，2022年10月3日凌晨2時59分，呂開車行經西寧南路、漢口街口，因呂駕駛車輛車型與懸掛車牌車籍不符，經攔查發現，後座疑有步槍，經呂同意搜索，在車內查獲武士刀1把、球棒2支、鐵質警銬2副、類真槍的玩具步槍1把。

法官認為，呂向警方聲稱物品是臨時搬家、放在車上未拿下，不過，扣案的武士刀1把為金屬製品，刀鋒呈尖銳狀，可攻擊他人且具高度殺傷力，此外，2支球棒質地堅硬，如持以毆打他人，有成傷或致死可能，依一般觀念，也對他人生命、身體安全構成威脅，且具殺傷力。

法官認為，從呂車上扣案的警銬，屬「警察機關配備警械種類及規格表」中其他器械類的應勤器械警銬，是公告查禁器械，另扣案槍枝外型與真槍相仿，一般民眾難以辨識真偽，客觀上可認有危害社會安全之虞。

裁定指出，呂的辯詞，難以認定屬於法律上的正當理由，他的違序行為，應依社會秩序維護法規定處罰，審酌呂的違犯情節、年齡智識，量處他罰鍰2萬元，至於扣案的器械則依法沒入。

呂姓男子車上載有2支球棒、武士刀，被警移送法辦，台北地院審理，認呂無正當理由攜帶具殺傷力的器械，裁定重罰呂2萬元罰鍰，器械均沒收。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
呂姓男子車上載有2支球棒、武士刀，被警移送法辦，台北地院審理，認呂無正當理由攜帶具殺傷力的器械，裁定重罰呂2萬元罰鍰，器械均沒收。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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