民法父母懲戒權修法 家長引述「三字經」憂成現代笑話
法務部參考聯合國兒童權利公約，近日預告修正民法父母懲戒適用法條，讓家規有法律可遵循，最重恐剝奪親權，也讓家長圈議論紛紛。有家長認為，懲戒不等同於身心暴力，修法形同剝奪父母的管教權，三字經所言「養不教、父之過」將成現代笑話；但也有家長支持修法，認為孩子並非大人的財產，保護孩子、教育孩子，才是家長應該做的事情。
法務部日前上網預告民法1085條修法草案，現行民法第1085條規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，修正後法條則為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」。
全國家長團體聯盟理事長蕭東原認為，懲戒不等同於身心暴力，雖是國際趨勢不得不修法，但政府至少要提出完整的配套措施，明定適當懲戒與身心暴力之界限。他建議，可參考「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」中的附表二「適當之正向管教措施」。
蕭東原也指出，對家長的限制應較學校寬鬆許多，否則形同剝奪父母的管教權，屆時三字經所言「養不教、父之過」豈不成為現代笑話。他建議，政府在未與家長充分溝通及規劃出完整的配套措施之前，不宜冒然修法。
國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，先前有就此議題徵詢家長意見，各界都擔心，是不是拿掉「懲戒」後，形同被剝奪管教權、教育權。他認為，現行諸多法令已有明確規範家暴防治的定義與罰則，不解為何要上至民法，讓全國父母一視同仁，此行為恐讓家長動輒得咎，不知該如何管教孩子。
王瀚陽認為，法律下的細部規範，應是規範「極少數」的人，而非對於多數家長去做這件事，他認為此次修正民法是「多此一舉」。他也說，對子女施以身心暴力的父母必然該接受嚴懲，但動到民法，讓人憂慮是剝奪父母懲戒權。
家長陳先生表示，自己並不會痛打小孩，但看到這個修法，覺得政府憑什麼教我怎麼教小孩；家長廖小姐也有疑惑，如果父母親都被停止親權，孩子未來將何去何從。她也提到，又有誰來問孩子的看法？
也有家長支持修正民法，家有一名國小生的林小姐認為，孩子並非大人的財產，家長為什麼要有懲戒權？她認為，保護孩子、教育孩子，是家長應該做的事情，不然就不該讓孩子出生，她直言「在外面看人不爽不會打下去，為什麼回家看到孩子，就可以打得下去？」
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