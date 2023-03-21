正副議長邱莉莉、林志展將訪日 台南地院：無棄保潛逃跡象

台南市長黃偉哲4月1日起於清明節連假，組團搭包機到日本拜會仙台市長，外傳涉及正副議長賄選案被起訴，重金交保的議議長邱莉莉、副議長林志展並未限制出境將隨團訪日。台南地院今天表示，該案移審法院後，目前並無兩人要棄保潛逃的訊息與跡象，因此會按照正常程序審理，4月22日開準備程序庭，除非有異常的訊息傳來，法官才會另做考量。

台南地院行政庭長劉秀君說，當初檢方已對邱、林兩人交重保，全案從南檢移交法院審理後，負責審理的法官林岳葳已訂在4月24日開準備程序庭，迄今沒有訊息或跡象顯示邱、林兩人要棄保潛逃的情形，會按照正常程序審理，除非有異常的訊息傳來，法官才會另做考量。