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正副議長邱莉莉、林志展將訪日 台南地院：無棄保潛逃跡象

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市長黃偉哲4月1日起於清明節連假，組團搭包機到日本拜會仙台市長，外傳涉及正副議長賄選案被起訴，重金交保的議議長邱莉莉、副議長林志展並未限制出境將隨團訪日。台南地院今天表示，該案移審法院後，目前並無兩人要棄保潛逃的訊息與跡象，因此會按照正常程序審理，4月22日開準備程序庭，除非有異常的訊息傳來，法官才會另做考量。

台南地院行政庭長劉秀君說，當初檢方已對邱、林兩人交重保，全案從南檢移交法院審理後，負責審理的法官林岳葳已訂在4月24日開準備程序庭，迄今沒有訊息或跡象顯示邱、林兩人要棄保潛逃的情形，會按照正常程序審理，除非有異常的訊息傳來，法官才會另做考量。

南檢考量邱、林兩人均是市議員身分，且有固定居所，偵辦檢察官衡量後認為交重保即可防止其逃亡。今年1月3日，檢調搜查此案有關被告時，邱莉莉與林志展分獲檢方諭知50萬與20萬元交保；2月6日上午，檢調再傳訊邱、林兩人，直到7日凌晨，檢方諭知邱莉莉150萬交保；林志展120萬元交保。檢方兩次強制處分均未限制出境。

台南市議長邱莉莉（左）、台南市副議長林志展（右）涉賄選案遭檢方起訴，堅稱清白並說定讞前應推定無罪。圖／本報資料照片
台南市議長邱莉莉（左）、台南市副議長林志展（右）涉賄選案遭檢方起訴，堅稱清白並說定讞前應推定無罪。圖／本報資料照片

邱莉莉 林志展

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