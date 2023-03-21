遭大外割逮捕女師 向中壢警分局申請國賠200萬

桃園中壢警分局葉姓警員前年4月違法攔查音樂女老師詹慧玲，桃園地院判葉員徒刑，葉放棄上訴，市府已核定停職生效，詹今也至中壢警分局申請國賠200萬元；中壢警分局回應，對於此案缺失已深切檢討，法院判決已予警示懲罰，盼以理性看待此個案，望社會大眾共同鼓勵支持警察執法工作。

詹慧玲前年在中壢火車站附近被葉員盤查並遭大外割壓制，法官依公務員假借職務機會強制罪、公務員假借職務機會剝奪他人行動自由罪處分葉員。

中壢警分局回應，葉員於因盤查詹發生衝突而衍生爭議事件，葉員獲桃園地方法院判決書後，檢視詳閱前因後果，發現當時依職權發動判斷與執法程度認定確有瑕疵，加諸情緒而影響處置作為，對於法院判決坦然接受，勇於面對司法結果。

警方表示，尊重司法判決，就此個案爭議衍生執法過程瑕疵部分深切檢討，於去年7月懲處相關幹部督不周及葉員違失責任。

警方說，葉員執法瑕疵個案業已列為案例教材，並依照新修正相關規定，加強員警教育訓練、模擬各種情境執法，務求認事用法謹慎周延，在保障人權前提下，嚴正執法並依法定行政程序處置，以維公共秩序與個人權益。