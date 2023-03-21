同事被詐…桃園男掛保證幫忙 反勒索嗆「燒你家」被判刑

桃園市黃姓男子被詐騙，同事林姓男子得知後，謊稱自己可處理並藉故勒索他3600元，還兩度放話要「處理你」、「把你家燒掉」等，結果挨告；法院認為林認罪、積極和解，依兩個恐嚇取財罪各判3月有期徒刑，合併執行4月。可上訴。

檢警調查，桃園林姓男子和黃姓男子是同事，2020年9月12日林男得知黃男遭援交詐騙，便佯稱自己可以幫忙處理，卻藉故在同年月15日晚間11時許向他勒索，恫稱「若不給3600元，就要用社會事處理你」；黃聞言心生畏懼，隔天便先交付2000元給林。

林男食髓知味，拿到錢當晚又致電黃男，索討剩餘的1600元，再度恐嚇「你現在他媽的是要跟我嗆輸贏是嗎？」、「說我要到你家找你是嗎？」、「信不信我家叫人把你家燒掉，你要不要信？」、「那我把上面找出來好了啦！把你一起處理了，好不好」、「你是要我馬上去載你，載你拿去包掉」等。

林男最後還「加碼」，稱稱如果黃不給錢，價格要提升到3萬6000元；黃男擔心林對自己不利，決定不給錢並報警處理。

林男到案後坦承犯行、自白，請求法院減刑；桃園地院認為，第一次恐嚇未實施暴力，實際所得也不多，情節較輕，可減刑，但第二次恐嚇語氣更為激烈，且前面已獲減刑一次，無情輕法重，不減刑。