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高虹安涉訟指案喊選後應放下恩怨 資策會律師：無法代為回答

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新竹市長高虹安去年競選期間被爆料涉及將2017年與資策會同仁共同發表的2篇期刊論文重製在個人博士論文中，資策會自訴高違反著作權，高認為選後恩怨應放下，資策會委任律師今前往法院出庭後表示，無法代為回答。

台北地方法院今天進行自訴案的調查程序，傳喚資策會的委任律師陳家輝、周宇修出庭，採不公開審理，並依刑事訴訟法規定只傳自訴人調查，沒有寄傳票給高虹安，調查庭進行10分鐘即結束，法官諭知本案候核辦。

律師陳家輝說，法官今天只就自訴內容加以確認，他們沒有聲請調查證據，希望法官能依法審理；陳說，高虹安的論文有重製、改作的問題，造成資策會權利受侵害，高將資策會的內容移到自己論文中，違反著作權法。

有媒體詢問雙方有無和解的可能？陳家輝則說，先前資策會有發函請高虹安可以前來調解，不過，未得到高的回應；有媒體問高虹安昨天表示案子因選舉而起、選後恩怨應可放下，陳家輝說，無法代為回答。

據了解，資策會2022年10月決定出手提自訴案，為此，高虹安當選前即曾發過律師函給資策會，指當初提交博論時，學校已經過比對，僅有6％的相似度，另表示感謝資策會過去的照顧，重申自己一貫尊重智慧財產權的立場。

資策會主張，高虹安與資策會同仁共同發表的「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining.」、「Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction」2篇期刊論文著作權屬於資策會，高虹安抄在博士論文中。

資策會指出，高虹安的博士論文包含文字、圖片、表格、公式都複製2017年的2篇期刊論文，其中1篇被重製約8成、另1篇重製約3成。

資策會說，高虹安將2篇期刊論文複製到自己的博士論文中，雖然經過協商，但高否認有侵權行為，才交由司法釐清真相。

新竹市長高虹安去年競選期間被爆料涉及將2017年與資策會同仁共同發表的2篇期刊論文重製在個人博士論文中，資策會自訴高違反著作權，高認為選後恩怨應放下，資策會委任律師今前往法院出庭後表示，無法代為回答。圖／新竹市長高虹安。本報資料照片
新竹市長高虹安去年競選期間被爆料涉及將2017年與資策會同仁共同發表的2篇期刊論文重製在個人博士論文中，資策會自訴高違反著作權，高認為選後恩怨應放下，資策會委任律師今前往法院出庭後表示，無法代為回答。圖／新竹市長高虹安。本報資料照片
資策會提告高虹安違反著作權法，今天委任律師陳家輝(右)、周宇修前往台北地院出庭。記者王聖藜／攝影
資策會提告高虹安違反著作權法，今天委任律師陳家輝(右)、周宇修前往台北地院出庭。記者王聖藜／攝影

高虹安 律師

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