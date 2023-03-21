快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭大外割逮捕女師今申請國賠 講到這一度哽咽

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢警分局葉姓警員前年4月違法攔查音樂女老師詹慧玲，桃園地院葉員判4月和6月徒刑，葉放棄上訴，市府已核定停職生效；詹慧玲今在律師及支持者陪同下至中壢警分局申請國賠200萬元。

詹表示，警察違反盤查並為了績效去激怒人民來製造犯罪相當恐怖，葉員已付出代價，也希望整個警察體系可以被檢討。

詹慧玲前年在中壢火車站附近被葉員盤查並遭大外割壓制，再帶回警局，法官依公務員假借職務機會強制罪、公務員假借職務機會剝奪他人行動自由罪處分葉員。

詹今激動表示，事情過了2年情緒仍很激動，因過去不知道法院會如何判決，因此未提民事賠償，很開心法院作出這樣裁決，若提民事賠償只是針對葉原，但這並非葉一人問題，因此她跟律師討論決定要申請國賠，彰顯問題並讓社會大眾一同討論。

詹一度哽咽說，葉員為有3至5年經驗員警，應知道臨檢程序不可違反盤查，但他被帶回去的8小時過程中，明明可以警局上下都可揭發或阻止此事發生，她卻仍被以不符比例原則及手銬腳鐐對待。

詹指出，事發快2年過去，警方未有人打電話或到她臉書跟他道歉關心，反而還有許多人流言攻擊她，說葉員會被判刑是她搞的鬼，但受害的是她，警察長官還不認錯反而營造霸凌警察的社會風氣。

詹說，警察若為了績效而要製造犯罪，並藉此激怒人民讓人民侮辱警察藉此而獲得績效，這是很恐怖的事情。過去有多少民眾在這樣司空見慣的錯誤執法下被剝奪權利。她勇敢站出來申請國賠希望警察體系能有所改變。

律師陳孟秀表示，詹的例子創造司法上的先例，但這絕對不只是葉員一人責任，背後仍有許多問題須被討論檢討，警察從上到下的體系都該被檢視，申請200萬元國賠不僅是彌補詹這2年來生活及精神上等損害，更是希望可以改革，盼中壢警分局能好好面對。

詹慧玲（前中）今至中壢警分局申請國賠，有許多支持者到場為她加油。記者翁唯真／攝影
詹慧玲（前中）今至中壢警分局申請國賠，有許多支持者到場為她加油。記者翁唯真／攝影
詹慧玲（右）今至中壢警分局申請國賠，希望社會大眾能共同關注此事。記者翁唯真／攝影
詹慧玲（右）今至中壢警分局申請國賠，希望社會大眾能共同關注此事。記者翁唯真／攝影

警察 國賠 律師

延伸閱讀

國手陳俞安摔落汙水井亡 母親泣訴 要桃巿府國賠5千多萬

民進黨大局條款引議論 蘇巧慧：藍綠都應適用

前總統馬英九訪陸 陳亭妃質疑：一個中國下用什麼角色去？

馬英九將赴陸 綠委批馬僅代表個人、不代表台灣人民

相關新聞

彩妝師逛家樂福摔傷連「三宅一生」名牌褲都磨壞 求償20萬結果出爐

王姓彩妝師3年前逛家樂福行經碗盤專櫃被地面坑洞絆倒摔得膝蓋、下背挫傷，連她當時穿的「三宅一生」名牌褲子摺痕被磨平，提告向...

台中警取締重機被PO網公審 10名網友留言罵全遭判刑

陳姓男子認為台中太平分局警員取締改裝重機有爭議，在臉書粉專PO警員取締影片並稱「劣質警察」，底下9名網友留言「下西下井」...

影／蘇花路廊東澳隧道前追撞車禍 一度回堵1公里

郭姓男子（33歲）今天上午駕駛營業小貨車，沿台9線蘇花路廊南下，即將進入東澳隧道前，疑因未注意前方，撞上正在進行照明設備...

她上官網買溫泉券個資外洩遭詐騙9萬元 怒告五星級酒店結果出爐

趙姓婦人多次在台北市五星級溫泉酒店官網購買溫泉券，卻因系統個資外洩，導致她接到詐騙電話匯出9萬餘元，她事後提告酒店、系統...

莽男攜手指虎開庭、三字經辱法警 辯精神病發作仍栽了

桃園市呂姓男子去年到桃園地檢署開庭，攜帶手指虎被法警發現，卻拒絕配合保管並大罵「三字經」，被逮後否認犯罪，自稱是精神病發...

司法重懲「球棒隊」 車後座放2支球棒、武士刀裁罰2萬元

公路上「球棒隊」橫行，威脅駕駛用路安全。台北市警萬華分局攔查呂姓男子的車輛時，發現車上載有2支球棒、武士刀，將呂移送法辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦