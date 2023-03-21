遭大外割逮捕女師今申請國賠 講到這一度哽咽

桃園中壢警分局葉姓警員前年4月違法攔查音樂女老師詹慧玲，桃園地院葉員判4月和6月徒刑，葉放棄上訴，市府已核定停職生效；詹慧玲今在律師及支持者陪同下至中壢警分局申請國賠200萬元。

詹表示，警察違反盤查並為了績效去激怒人民來製造犯罪相當恐怖，葉員已付出代價，也希望整個警察體系可以被檢討。

詹慧玲前年在中壢火車站附近被葉員盤查並遭大外割壓制，再帶回警局，法官依公務員假借職務機會強制罪、公務員假借職務機會剝奪他人行動自由罪處分葉員。

詹今激動表示，事情過了2年情緒仍很激動，因過去不知道法院會如何判決，因此未提民事賠償，很開心法院作出這樣裁決，若提民事賠償只是針對葉原，但這並非葉一人問題，因此她跟律師討論決定要申請國賠，彰顯問題並讓社會大眾一同討論。

詹一度哽咽說，葉員為有3至5年經驗員警，應知道臨檢程序不可違反盤查，但他被帶回去的8小時過程中，明明可以警局上下都可揭發或阻止此事發生，她卻仍被以不符比例原則及手銬腳鐐對待。

詹指出，事發快2年過去，警方未有人打電話或到她臉書跟他道歉關心，反而還有許多人流言攻擊她，說葉員會被判刑是她搞的鬼，但受害的是她，警察長官還不認錯反而營造霸凌警察的社會風氣。

詹說，警察若為了績效而要製造犯罪，並藉此激怒人民讓人民侮辱警察藉此而獲得績效，這是很恐怖的事情。過去有多少民眾在這樣司空見慣的錯誤執法下被剝奪權利。她勇敢站出來申請國賠希望警察體系能有所改變。