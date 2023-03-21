大人教訓小孩是權利？民法「父母懲戒權」修法：不得用暴力！

大人管小孩到底是不是一種權利？司法實務上，家長教訓未成年子女成傷上法院，多以父母有懲戒權抗辯無罪，法務部參考聯合國兒童權利公約等，修正民法父母懲戒適用法條，讓家規有法律可遵循。

民法第1085條規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，修正法條則為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」。

法務部日前上網公告修法草案供各界表示意見，官員表示，會將外界建議納為修法的依據。

官員說，聯合國兒童權利公約認為，締約國應採取一切適當立法、行政、社會與教育措施，保護兒童受父母、法定監護人照顧時，不受任何形式的身心暴力，另外，兒童也有受保護免遭體罰、不人道形式懲罰的權利。

現行民法第1084條規定「父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務」，兒童權利公約要求各國尊重父母「以符合兒童各階段之能力的方式，提供適當指導與指引兒童行使本公約確認權利」的責任、權利及義務，因此，參考日本民法第821條規定增訂「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格」。

修法也參酌兒童權利公約一般性意見「各國應於民法中明確禁止體罰」、參酌我國監察院國家人權委員會提出的評估意見，明定「不得對子女為身心暴力行為」。

不過，什麼叫做「身心暴力」？法務部修時認為，依衛福部函釋、兒童權利公約，兒童有免遭一切形式暴力侵害的權利，「精神暴力」指心理虐待、精神凌辱、辱罵、情感凌辱或忽視，「人身暴力」指體罰和殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰，「體罰」則是指任何使用人身暴力並造成某種程度疼痛或不適的處罰。