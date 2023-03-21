靈感自蠟筆小新...漫畫家夫妻遭控含嬰兒下體 法院判緩刑3年

一名漫畫家2021年荒唐畫出夫妻2人因好奇涉含住嬰兒下體，引發讀者反彈，法院認定夫妻犯加重強制猥褻罪，依法判刑，並給予緩刑3年機會。 示意圖／ingimage 一名漫畫家2021年在網路上分享育嬰生活，荒唐畫出夫妻2人因好奇涉含住嬰兒下體，引發讀者反彈，全案夫妻遭依加重強制性交罪嫌起訴。夫妻在法庭上強調是開玩笑，雙唇碰一下並未口交，創作題材、靈感來自「蠟筆小新」，法院認定夫妻犯加重強制猥褻罪，依法判刑，並給予緩刑3年機會。

2021年間，漫畫家在網路上的圖文漫畫顯示，夫妻2人自認嬰兒很可愛，在嬰兒洗澡後，沒穿衣服情況下，接續輪流含著嬰兒下體，還講出私人感受。育嬰經歷、涉嫌兒童猥褻、性交的畫面，直接公開在網路空間，供不特定人士觀覽。

漫畫家從讀者留言中驚覺不妥刪文，但早已被轉發，還遭不斷檢舉通報涉及性侵。地檢署介入調查，夫妻否認犯行，2個月後檢方偵結，依加重強制性交罪嫌起訴，此罪名為7年以上有期徒刑之罪，漫畫家再多一條涉製造兒童性交之電子訊號罪。

法院審理時，夫妻強調是在開玩笑，事實情況是「緊閉雙唇碰一下」否認口交，漫畫家也提出蠟筆小新相關照片、影片作證，聲稱是創作靈感來源。全案夫妻有大學、碩士學歷，且是有性經驗之人，法院認定夫妻未對嬰兒口交，僅構成加重強制猥褻罪。

法院考量，2人已完成親職教育課程，經社工追蹤嬰兒受到良好照顧，若均入獄嬰兒頓失依靠，依刑法59條情堪憫恕減刑，漫畫家判處2年徒刑、丈夫1年7月，均緩刑3年，全案未上訴已定讞。