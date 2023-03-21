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他為了500萬近距離槍殺天道盟大哥 最高法院判關17年10月定讞
男子蔡易昇前年受天道盟天鳴會會長李宗漢教唆，槍殺濟公會八里分會前會長「八哥」林文章，一審依殺人等罪判刑19年6月，二審改判17年10月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
李宗漢二審被依教唆殺人等罪判刑15年6月，案件上訴最高法院審理中；李宗漢2021年2月17日下午3時許，在新北市太子廟附近公園允諾「開槍200萬、打死人500萬」，教唆蔡易昇殺害林文章，蔡也懷疑自己多年前被人傷害一事與林有關，便答應李。
蔡易昇經人指引林文章經常的出入地點後，多次騎乘機車前往勘察，伺機持槍射擊林文章；蔡易昇2021年4月12日上午單獨騎車、持改造手槍至現場等待機會，直到同日下午2時許，見林文章現身，上前近距離朝林上半身射擊2槍，導致林肺臓、氣管、主動脈、心臟等處受傷，當場倒地大量出血，經送醫仍因多器官槍彈創傷出血，不治身亡。
蔡易昇犯後逃離現場，並投奔警局自首，並將槍彈交由警方扣案；他雖坦承開槍造成林文章死亡，但否認殺人犯行，供稱當天只想要開槍打腳，教訓林文章，未料林往他那邊衝，他嚇到才朝林的身體開槍，自己沒有殺人犯意。
法院根據卷證資料不採信他的說詞，認為蔡易昇受人教唆、貪圖高額報酬而預謀犯案，手段兇殘，且犯後否認有殺人犯意，但考量他犯後自首投案、供出共犯，認為他的惡性沒有達到須永久監禁隔絕於社會的必要，一審依殺人、槍砲等罪判蔡易昇19年6月徒刑，二審改判17年10月徒刑，最高法院認為二審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。
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