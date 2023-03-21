野外八哥別亂抓！他養二級保育類「台灣八哥」下場曝

野外八哥十分常見，但品種不同隨便亂抓仍會觸法，台中楊姓男子撿到1隻「台灣八哥」給牠戴鐵環、關在籠中，被保七警方發現上門查緝，屏東科技大學鑑定確認，楊飼養的台灣八哥是第二級保育類動物，與一般都市、野外常見的外來種八哥不同，法院依違反野保法判他拘役10日，可上訴。

檢警調查，楊男（42歲）去年4月在大里區拾獲八哥幼鳥，未經主管機關許可就帶回南屯區住家飼養在鳥籠中，同年5月又在其雙腳套上鐵環，限制八哥活動範圍，並增加其身體、活動負擔，干擾野生動物正常生存模式及行為。

檢警查出，楊男造成八哥和自然生態隔絕，行為受到腳上鐵環干擾而不時以鳥喙啄，以此方式騷擾野生動物，同年8月1日經保七總隊警方查獲送辦。

檢方訊時，楊坦承飼養八哥並有套上鐵環，但後還因為八哥一直啄就有拿掉，但他否認犯行，辯稱不清楚八哥是「保育類」野生動物。

檢方認為，楊男曾將飼養八哥照片PO上臉書，確實有在其雙腳套鐵環，另經國立屏東科技大學野生動物保育服務中心物種鑑定，也確認該八哥是第二級珍貴稀有保育類野生動物，偵結依違反野生動物保育法起訴他。